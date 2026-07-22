Bürokratie, Ärger, Kosten
Etliche Koblenzer Vermieter wollen aufgeben
Schlüssel an einer Wohnungstür: Auch in Koblenz denken viele Vermieterinnen und Vermieter darüber nach, zu verkaufen.
Schlüssel an einer Wohnungstür: Auch in Koblenz denken viele Vermieterinnen und Vermieter darüber nach, zu verkaufen.
Sebastian Kahnert/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Die Entwicklung ist bedenklich, so zumindest drückt es der Eigentümerverband „Haus & Grund“ aus. Viele Privatvermieter in Koblenz stehen demnach kurz davor, aufzugeben. In der Rhein-Mosel-Stadt spiegelt sich damit ein bundesweiter Trend.

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Für rund 60,9 Prozent der Vermieterinnen und Vermieter in Koblenz ist es mindestens „wahrscheinlich“, dass sie diese Tätigkeit ganz oder teilweise aufgeben und ihren Wohnraum verkaufen. Das ergab eine Umfrage des Wohnungseigentümerverbands „Haus & Grund“.
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