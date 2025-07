Kalt Duschen, kalt Abwaschen: Im Koblenzer Stadtteil Horchheim war in einigen Straßenzügen die Gasversorgung einige Tage gestört. Was der Grund dafür war und wie schwierig es war, den „Feind“ aus den Leitungen zu holen, der sich weiter ausbreitete.

Mehrere Straßenzüge im Koblenzer Stadtteil Horchheim waren in den vergangenen Tagen ohne Gas, weil Wasser in eine Gasleitung der Energienetze Mittelrhein (ENM) eingedrungen war. Mit Hochdruck arbeiteten Fachleute daran, den Schaden zu beheben. Wie die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, wurde die Störung gegen 16.30 Uhr am Donnerstag behoben.

Zuletzt waren am Nachmittag noch rund neun Haushalte in der Erbenstraße, in Teilen auch in der Meesstraße, der Reiffenbergstraße sowie der Emser Straße betroffen, erklärt Pressesprecherin Eva Hoffend auf Anfrage.

Erste Störung schon am Wochenende

Die erste Störungsmeldung ging am Samstagabend bei der Netzgesellschaft der EVM ein, heißt es in einer Mitteilung der EVM. Fachkräfte eilten zur Stelle und fanden am Sonntag die Ursache. Eva Hoffend erklärt: „Eine beschädigte Wasseranschlussleitung hatte ein Leck verursacht, das die benachbarte Gasleitung beschädigte.“

So drang Wasser ins Gasnetz ein, was gestoppt werden konnte. Dennoch kam es in den folgenden Stunden zu weiteren Versorgungsunterbrechungen in angrenzenden Gebäuden, heißt es weiter.

Wasser muss aus den Leitungen raus

Was das für die Horchheimer bedeutete, erklärt Hoffend auf Nachfrage: „Der Endverbraucher merkt das daran, dass beispielsweise für die Heizung und die Warmwasseraufbereitung kein Gas zur Verfügung steht.“ Oder in eigenen Worten formuliert: In Horchheim wurde in einigen Häusern kalt geduscht und kalt abgewaschen.

„Wir haben an verschiedenen Stellen im Netz sogenannte Kopflöcher erstellt, um die Lage zu sondieren und das Wasser in den Gasleitungen abzulassen“. Zuletzt wurde bis Donnerstag „an der von uns ausgemachten tiefsten Stelle im Netz (gearbeitet), um hier das Wasser vollständig aus dem Gasnetz entfernen zu können“.

Zunächst waren nur wenige Häuser in der Erbenstraße betroffen. Schnell war klar, dass sich das Wasser im Gasnetz ausgebreitet hatte.