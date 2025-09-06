Generationen von Nachtschwärmern sind schon im Irish Pub in der Koblenzer Burgstraße versackt. Das Lokal des waschechten Iren Shay Dwyer, ist Kult – und ihr Besitzer nicht weniger, wenn man ihm von 40 Jahren Pubgeschichte schwärmen hört.

Die Selbstverständlichkeit, mit der Shay Dwyer während des Gesprächs vom Deutschen ins Englische mit irischem Dialekt wechselt, ist herrlich. Und er tut es immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht, der Mann aus „Dobln“ (Dublin). Gerade hat er aber auch Grund zur Freude.

Wenn es keinen Grund gäbe, ist Shay – hat er sich jemals mit seinem Nachnamen vorgestellt? – der Typ Mensch, der sicher auch einen finden würde, aber es gibt ihn tatsächlich: Sein Irish Pub in der Burgstraße in der Koblenzer Altstadt existiert seit nunmehr 40 Jahren. Sláinte! Das bedeutet Prost auf gälisch und wird uneleganter als es aussieht „Slantscha“ ausgesprochen. Zeit, einen Blick in die Geschichte eines der besten Irish Pubs der Welt außerhalb Irlands zu werfen. Woher wir das wissen? Von einem Pub-Besitzer, der gar nicht weiß, wo er anfangen und wo er aufhören soll, wenn er über seinen „second living room“, sein zweites Wohnzimmer, spricht.

i "Est. 1985": Das Irish Pub ist in Koblenz ein Stück Gastro-Geschichte. Alexej Zepik

Live Aid in London und Live-Musik in Koblenz

Shay Dwyer ist nur ein Ire von mindestens zwei, für den im Jahr 1985 etwas ganz Besonderes ansteht. Am 13. Juli treten beim bis dato größten Rockkonzert aller Zeiten in London Stars wie David Bowie, Queen und Phil Collins auf, um Geld für die Hungersnot in Äthiopien zu sammeln. Ideengeber hinter dem legendären Live-Aid-Konzert ist Bob Geldof, irischer Rockmusiker aus einem Vorort von „Dobln“.

Wenige Tage vorher steht für Shay Dwyer in Koblenz ein zumindest für ihn persönlich ähnlich geschichtsträchtiges Ereignis an: Er feiert die Eröffnung seines Irish Pubs. Aber was hat das mit Bob Geldof zu tun? Dazu später mehr.

i Der cremige Schaum eines frisch gezapften Guinness ist in etwa so standhaft wie Shay Dwyers Irish Pub in der Koblenzer Altstadt. Alexej Zepik

Shay war damals ein Jungspund, der aus Abenteuerlust sein Heimatland verlassen hatte, in Frankfurt bei seinem Bruder ein paar wilde Jahre durchlebte und nun mit Mitte 20 das Kapitel Irish Pub in Koblenz aufschlug. Das Haus in der Burgstraße war gerade frisch gebaut worden, erinnert er sich. „Bei der Eröffnung haben zwei Jungs aus Belfast gespielt, die beiden waren brillant“, erzählt der 66-Jährige mit einem Funkeln im Gesicht und einem nicht mehr ganz vollen Glas Guinness in der Hand.

Jaja, die Live-Musik. Sie war von Beginn an und ist bis heute eine feste Säule des Pubs. Und die Koblenzer liebten sie direkt, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. „Die sind hier wirklich mitgegangen“, schwärmt Shay, „nur haben sich dann alle immer zur Bühne umgedreht und dann nichts mehr bestellt.“ Glücklicherweise war das ein ertragbarer Umstand, der sich mit Programmpausen schnell beheben ließ.

i Die keltische Harfe ziert das Wappen des Irish Pubs. Alexej Zepik

Generell waren Shay und sein Team in den vier Jahrzehnten, wann immer es Probleme gab, bei der Suche nach einer Lösung eher irisch unterwegs: aus deutscher Sicht tendenziell zu gelassen, aber immer mit einer Portion Humor.

Beispiel gefällig? Shay zeigt auf die Treppe, die in dem verwinkelten Pub auf die obere Ebene führt. Die Holzstufen, das Gerüst und der Handlauf sind so dunkel und robust, wie die Theke und die Regale, in denen die Spirituosen stehen. „Fällt dir etwas auf?“, fragt Shay mit erwartungsvollen Augen. Aber auf den ersten Blick sieht alles normal aus. Dann streckt er seine Hand ans Treppengerüst und formt mit den Fingern eine Klammer, als würde er den Handlauf bemessen wollen.

i In 2025 ist das Pub von Shay Dwyer zur Feier des Jahres geschmückt. Alexej Zepik

„Das ist kein Handlauf, der ist viel zu breit. Das Gerüst hat der Schreiner falsch herum eingebaut.“ Und das hat ihn nie gestört? Shay antwortet in einem Ton, als würde er schon die Frage nicht verstehen. „Das stört mich überhaupt nicht.“ Er überlegt. „Vielleicht ist das unsere irische Mentalität.“ Der (deutsche) Tischler habe damals, als der Fehler aufgefallen war, alles neu machen wollen und sei total außer sich gewesen. Shay dagegen sagt dazu heute wie früher: „Just take it easy.“ Ganz gemach.

Auch um größere Sanierungen haben sie sich im Lauf der Jahre nur wenige Sorgen gemacht beziehungsweise mussten sie sich auch keine machen. In den 90ern kam die Lounge dazu, ab und zu wurde gestrichen. Das Meiste im Pub ist heute aber noch wie früher. „In Irland bauen wir stabil, alles, was flimsy ist, fällt ja sonst um“, erklärt er. Außerdem wollen viele Stammkunden gar nichts Neues. Viele schätzen die irische Gemütlichkeit, die vielen Winkel des Pubs, in die man sich mit eins, zwei, drei, vier Pints und guten Freunden zurückziehen kann.

i Wo geht's wohin? Der Wegweiser im Pub ist ein Detail von vielen, das fest zur Pub-Einrichtung gehört. Alexej Zepik

„Der untere Teil vom Pub repräsentiert Dobln, mit dem edlen Georgian-House-Style. Die Decke ist im Stil einer Scheune. So repräsentieren wir ganz Irland“, erklärt Shay. Die größte Genugtuung für den Pub-Besitzer ist, wenn Landsmänner reinkommen und sagen: „Wow, das sieht aus wie ein real Irish Pub!“

i Zu einem "real Irish Pub" gehört auch ein "real Irish Beer": Das Green Hills braut die Lahnsteiner Brauerei extra für das Pub in der Burgstraße. Alexej Zepik

Im Jahr 2015 kürte die Irish Times es sogar zu einem der besten Irish Pubs der Welt außerhalb Irlands. Für Shay nur eine Ehre von vielen, die ihm in all den Jahren zuteil wurde. Im selben Jahr stellte das Drachenbootteam des Pubs einen Guinness-Weltrekord auf, in dem es 24 Stunden lang durch paddelte. 2012 gewann das Pub bei einem Wettbewerb von Guinness einen Auftritt der deutschen Pop-Rock-Band Revolverheld. Auf der Empore rissen Johannes Strate und Co. ein mitreißendes Konzert ab.

i Über den Drachenboot-Weltrekord berichtete auch die Rhein-Zeitung damals. Alexej Zepik

Immer wieder werden auf derselben Bühne Normalos für drei, vier Minuten zu Stars. Die Karaokeabende gehören – wie die Live-Musik oder die Quiz-Abende – fest zum Repertoire des Irish Pubs. Unterhaltung und Abwechslung sind die Trümpfe, um interessant zu bleiben, ist Shay überzeugt. Im Herbst soll es eine Jubiläums-Karaoke-Show geben, sagt er, der natürlich auch schon selbst zum Mikro gegriffen hat. „Ich hab einmal versucht, Jailhouse Rock zu singen, aber dann gemerkt, wie schnell das ist“, erzählt er lachend. Die Show überlässt er lieber anderen.

Eine verschollene Ratte und ein Bombenalarm

Andere Gäste stolperten in all den Jahren ungewollt ins Rampenlicht. Shay erinnert sich: „Einmal kam eine junge Frau hier rein mit ihrer Hausratte. Auf einmal haben die Leute an der Theke gerufen: Da ist eine Ratte hinter der Theke!“ Die Frau hatte das Tier verloren und sie dann verzweifelt im Pub gesucht. Shay hatte dafür an dem Abend keine Nerven, es war voll und obendrein rief ein Nachbar wegen Ruhestörung das Ordnungsamt, erinnert er sich. „Das war zu viel auf einmal, ich musste die Frau loswerden.“ Die Lösung: Er bat sie nach draußen, zeigte auf die Straße, als habe er die Ratte dort gesehen, die Frau lief hinterher – und er sah beide nie wieder.

i Am Zapfhahn fühlt sich Shay Dwyer wohl. Mit dem robusten Schaum eines Guinness lassen sich gut Symbole in die Bläschen schwenken. Alexej Zepik

Unvergessen bleibt auch diese eine Nacht im August 2005. Ein herrenloser Koffer, in dem eine Bombe vermutet wurde, sorgte damals dafür, dass das volle Pub – es war Karaokeabend – komplett geräumt werden musste. Aus Mainz rückte eine Spezialeinheit an. Sie fanden in dem Koffer letztlich nichts. Er war leer. Als hätte Shay das damals geahnt, hatte er der Polizistin kurz vorher noch angeboten, den Koffer einfach an sich zu nehmen, um das Problem zu lösen, wie er erzählt. „Just take it easy“ eben.

i Wer erkennt's? Ein Kleeblatt in der Schaumkrone. Alexej Zepik

Ganz so easy war es aber dann doch nicht immer. Denn es gab auch Zeiten, in denen hätte Shay nicht damit gerechnet, dass er mal 40 Jahre Irish Pub feiern würde. Da war die Phase, in der seine Familie noch jung, die Aufgaben zu Hause groß und die Pub-Nächte lang waren. Oder auch die Corona-Zeit, in der die Ungewissheit über Jahre ein steter Begleiter war. Im Rückblick haben sie diese Zeiten alle zusammen durchgestanden. Wie? „The key is a team“, meint Shay. Das Team ist der Schlüssel. Und das Vertrauen. Zum Glück habe er einen guten Draht zu Bierhändlern und Lieferanten, die dann auch mal ein Auge zudrücken, wenn eine Rechnung erst später beglichen werden kann.

Zurück zu Bob Geldof

Jetzt ist Shay schon fast Zweidrittel seines Lebens Pubbesitzer gewesen. Ob man in so einem Job überhaupt mal in Rente geht? „Meine Frau sagt das immer, aber ich glaube eher nicht.“ Überlegungen, dass jemand Jüngeres übernimmt, gibt es. Noch aber mache ihm die Arbeit viel zu viel Spaß, „ich schau nach vorne!“

Ach so, und wer sich gefragt hat, was denn nun Bob Geldof mit alldem zu tun hat? Mit ihm verbrachte Shay vor vielen Jahren mal einen Abend in seinem Pub in Koblenz. Da unterhielten sich nicht ein Weltstar und ein Pub-Besitzer an der Theke, sondern einfach nur zwei Iren. Shay schwärmt heute noch von diesem Abend, als wäre er gestern gewesen. Dabei war es nur einer von Tausenden in seinem zweiten Wohnzimmer.