44 Häuschen werden aufgebaut Es weihnachtet: Koblenz bekommt einen Wichtelwald 24.11.2025, 11:33 Uhr

i Entlang der Wasserwerksrunde auf dem Koblenzer Oberwerth werden 44 Wichtelhäuschen aufgestellt – jeder kann in der Adventszeit hier spazieren gehen und sich an den kleinen bildlichen Geschichten erfreuen. Doris Schneider

In vielen Familien gehören Weihnachtswichtel zur Adventszeit seit ein paar Jahren dazu, der Brauch um die kleinen Kobolde greift immer mehr um sich. In der Region gibt es schon einige Wichtelwege – nun kommt der Koblenzer Wichtelwald hinzu.

Manchmal wird aus einer kleinen, privaten Idee etwas Großes, sagt Christina Runkel und lächelt. Die 37-Jährige wollte eigentlich gemeinsam mit ihrer siebenjährigen Tochter ein Wichtelhäuschen bauen, das vielleicht dann auch Teil eines Weges wird, wie er seit ein paar Jahren beispielsweise in Kottenheim in der Vorweihnachtszeit entsteht.







