KZ Ausschwitz-Gedenken Es war eine Fahrt in die Hölle 20.01.2025, 16:00 Uhr

i Auf 23 Personentafeln gibt der Förderverein Mahnmal Koblenz den Opfern ihren Namen zurück und stellt ihr Schicksal dar. Förderverein Mahnmal

Den Opfern des historischen Faschismus ist die vom Förderverein Mahnmal Koblenz erarbeitete Ausstellung: „Es war eine Fahrt durch die Hölle - Vor 80 Jahren: Befreiung des KZ Auschwitz“ gewidmet. Das teilt der Verein in einer Ankündigung mit.

{element}Die Ausstellung wird am Montag, 20. Januar, 18.30 Uhr, in der Citykirche am Jesuitenplatz in der Altstadt offiziell eröffnet. Dazu begrüßt der Vorsitzende des Fördervereins, Martin Schlüter. Der stellvertretende Vorsitzende und Kurator der Ausstellung Joachim Hennig gibt eine Einführung.

