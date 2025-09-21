Splitter von Koblenzer OB-Wahl „Es ist doch einfach auch cool, wählen zu gehen“ Doris Schneider

Katrin Steinert 21.09.2025, 19:29 Uhr

i In der Rhein-Mosel-Halle werden die Briefwahlstimmen ausgezählt. Doris Schneider

18 Uhr: Jetzt sind die Kreuze gemacht, die Entscheidungen getroffen. Bei den Kandidaten zur Koblenzer OB-Wahl beginnt das große Zittern – hoffentlich bei den rund 800 Wahlhelfern nicht. Denn sie müssen konzentriert zählen.

Konzentriert richten sich die Augen auf die Ergebnispräsentation im Koblenzer Rathaussaal. Es ist 18 Uhr, die Wahllokale haben geschlossen. Nun wartet man auf die Ergebnisse, die aus den Wahllokalen und aus der Rhein-Mosel-Halle überliefert werden – dort werden zentral die Briefwahlstimmen gezählt.







