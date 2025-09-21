18 Uhr: Jetzt sind die Kreuze gemacht, die Entscheidungen getroffen. Bei den Kandidaten zur Koblenzer OB-Wahl beginnt das große Zittern – hoffentlich bei den rund 800 Wahlhelfern nicht. Denn sie müssen konzentriert zählen.
Konzentriert richten sich die Augen auf die Ergebnispräsentation im Koblenzer Rathaussaal. Es ist 18 Uhr, die Wahllokale haben geschlossen. Nun wartet man auf die Ergebnisse, die aus den Wahllokalen und aus der Rhein-Mosel-Halle überliefert werden – dort werden zentral die Briefwahlstimmen gezählt.