Koblenz gedenkt am 27. Januar
„Es fehlt an Solidarität mit jüdischen Menschen“
Ein Davidstern steht auf dem Dach der Synagoge in Koblenz. Er ist ein zentrales Symbol des Judentums.
Mirco Klein

Laut Zahlen des Bundeskriminalamts nimmt der Antisemitismus in Deutschland zu. Auch in Koblenz steige die Verunsicherung in der jüdischen Community, schildern ihr nahestehende Vereine aus Koblenz. Im Interview schlagen sie Alarm.

Es gab mal eine Zeit, in der war es lebensgefährlich, als Jüdin oder Jude in Deutschland zu leben. Die Nazis haben rund 6 Millionen Juden ermordet. Seither steht Deutschland mehr denn je in der Verantwortung, jüdisches Leben zu schützen. Doch der Antisemitismus im Land nimmt wieder zu.

