Erzieherinnen und Erzieher machen einen enorm wichtigen Job: Ohne sie kann man keine Kitagruppe öffnen, ohne sie sind Eltern aufgeschmissen, die ihren Lebensunterhalt verdienen möchten und müssen. Überall mangelt es an Erziehern – auch in Koblenz.

Die einen sagen: Erzieherinnen sitzen eigentlich nur rum, basteln und spielen, lesen vor. Die anderen sagen: Es herrscht ein wahnsinniger Lärmpegel und Stress, Erzieher verdienen zudem viel zu wenig und haben eine zu lange unbezahlte Ausbildung. „Bei all dem wird oft vergessen, was für ein wunderbarer erfüllender Job das ist“, sagt der Koblenzer Jugendamtsleiter Peer Pabst. Und es wird oft nicht gesehen: Es fehlen zwar wirklich viele Erzieher bei der Stadt Koblenz und bei den anderen Trägern. Aber es gibt auch enorm viele.

i Der Koblenzer Jugendamtsleiter Peer Pabst. Doris Schneider

1Wie viele Erzieher fehlen in der Stadt Koblenz? Allein für die Inbetriebnahme des Neubaus in der Goldgrube braucht die Stadt 30 Vollzeitstellen an Fachkräften – da viele Erzieherinnen und Erzieher in Teilzeit arbeiten, sind das in der Regel mehr Personen. Dabei fehlen schon jetzt Leute: 619 Vollzeit-Stellen für Erzieher gibt es in den Kitas in Koblenz. Und da sind schon jetzt etwa 50 vakant. Dazu kommen ab etwa Sommer 2026 eben noch die 30 aus der Goldgrube.

Man muss auch sehen, gibt Jugendamtsleiter Pabst zu bedenken: Es werden immer mehr Fachkräfte benötigt. Allein schon der seit 2021 geltende Rechtsanspruch für eine mindestens siebenstündige Betreuung am Stück und ein Mittagessen haben zu einem Mehrbedarf von 46 Vollzeitstellen geführt. Pabst will das gar nicht bewerten, nennt nur die Zahlen.

2 Der Trend zu Teilzeit hält an: Schon immer arbeiten viele Fachkräfte in Teilzeit, das hat sicher auch mit der hohen Frauenquote in dem Beruf zu tun. „Nun werden aber viele unserer Leute älter, und da gehen auch noch mal einige in Teilzeit“, sagt Pabst. Denn der Beruf ist auch körperlich anstrengend – viele können oder wollen das nicht in Vollzeit bis zur Rente. Dies bringt naturgemäß neue Vakanzen mit sich.

3 So werden Erzieher ausgebildet: „Klassisch“ ist der schulische Weg. Hat jemand Mittlere Reife, dann kann er oder sie in einer der beiden Schulen in Koblenz (Julius-Wegeler- und Hildegard-von-Bingen-Schule) erst in zwei Jahren die Ausbildung zum Sozialassistenten machen und dann in weiteren zwei Jahren Schule und einem Jahr Berufspraktikum die Ausbildung zum Erzieher absolvieren. „Das bedeutet natürlich viele Jahre, bevor man Geld verdient“, sagt Peer Pabst.

Deshalb gibt es mittlerweile auch die berufsbegleitende Ausbildung (drei Tage in einer Kita, zwei in der Schule), bei der die angehenden Erzieher ein normales Azubi-Gehalt bekommen – sechs solcher Azubis hat die Stadt gerade.

4 Welche Wege gibt es noch? Neben Fachkräften können auch sogenannte Helfer in Kitas in den Einrichtungen arbeiten. Dies sind meist Menschen mit Beeinträchtigungen, die Stadt arbeitet eng mit der Rhein-Mosel-Werkstatt zusammen. Drei Personen aus diesem Kreis arbeiten in den Kitas, in der Regel im Bereich Hauswirtschaft.

„Die Fachkräfte sind sehr dankbar für die Unterstützung.“

Jugendamtsleiter Peer Pabst über weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne pädagogische Ausbildung

5 Es gibt weitere Nicht-Fachkräfte: Auch Menschen, die keine pädagogische Ausbildung haben, können in bestimmtem Maß in Kitas eingesetzt werden, bei der Stadt Koblenz sind dies fünf. „Natürlich muss das passen, aber die Fachkräfte sind sehr dankbar für die Unterstützung“, sagt der Jugendamtsleiter.

6Was kann die Stadt Koblenz tun, um Fachkräfte zu finden oder zu binden? Neben den eigenen Ausbildungsplätzen bietet die Stadt Plätze für Berufspraktika an, durchaus in der Hoffnung, jemanden für die Arbeit in der Kita gewinnen zu können. Aber lange nicht alle ausgebildeten Erzieher gehen in Kitas, viele arbeiten auch im schulischen Umfeld oder Ähnlichem.

Der Einfluss, ob sie bleiben, ist begrenzt: Die Stadt stellt zwar schon länger nicht mehr befristet ein, weil sie damit auf dem Markt kaum Chancen hatte, aber außer Tarifgehalt zahlen und Fortbildungsangebote, Gesundheitsfürsorge und gute Ausstattung wie vergleichsweise teure Erzieherstühle anbieten, bleibt nicht viel.

„Die Erzieher können sich die Stellen aussuchen“, weiß auch Peer Pabst. „Man kann nur dafür werben, dass es mehr tun wollen. Denn man hört oft nur Klagen über den Stress und die Belastungen – aber es ist und bleibt ein toller, verantwortungsvoller Job.“