Eltern werden das Dilemma kennen: Es mangelt an Fachkräften in den Kitas. An pädagogischem Nachwuchs fehlt es im Grunde nicht, weiß Berufsschullehrer Robert Zerwas. Warum sich die Situation dennoch nicht bessert, erklärt er im Interview.

In der Goldgrube in Koblenz wird eine neue Kindertagesstätte gebaut, die Platz für 180 Kinder bieten soll. Laut Bürgermeisterin Ulrike Mohrs sollen dafür mehr als 30 Vollzeit-Erzieherstellen besetzt werden, und das in Zeiten, in denen es bereits bei den bestehenden Betreuungseinrichtungen an allen Ecken und Enden an Personal mangelt. Robert Zerwas, Berufsschullehrer an der Julius-Wegeler-Schule, bildet die künftigen Erzieher in seinen Klassen fachlich aus. Im Interview verrät er, wie er den Fachkräftemangel erlebt und was es heutzutage bedeutet, in einer Kita zu arbeiten.

Wie macht sich der Fachkräftemangel im Erzieherberuf in Ihren Berufsschulklassen bemerkbar?

Der Fachkräftemangel macht sich insofern weniger bei uns bemerkbar, weil wir immer noch genug Bewerber für die Schulplätze haben. Was wir schon gemerkt haben, ist, dass aus der Praxis der Ruf nach Fachkräften laut wird. Daher haben wir mehr Schulplätze geschaffen, und unsere beiden Schulformen – die klassische Vollschulausbildung und die berufsbegleitende Ausbildung – sind sehr beliebt. Wir bekommen unsere Klassen derzeit gut voll, wenn auch ein leichter Rückgang an Bewerberzahlen zu verzeichnen ist.

Wenn eigentlich ausreichend Nachwuchs da ist, warum kommt es trotzdem zu Personalmangel in den Kitas?

Wir können auch nicht mehr als etwa 30 Erzieher und Erzieherinnen pro Klasse auf den Arbeitsmarkt schicken. Dann muss man immer damit rechnen, den ein oder anderen zu verlieren. Wir können nicht einfach Zertifikate in die Hand drücken, nur weil jemand Erzieher oder Erzieherin werden will.

Und dann ist die Frage, was machen Erzieher, wenn sie mit der Ausbildung fertig sind? Geht er in den Kita-Bereich? Oder geht er an Schulen? In die stationäre Jugendhilfe? In Einrichtungen der Heilpädagogik? Ein breites Arbeitsfeld, das für Erzieher und Erzieherinnen nicht uninteressant ist und wo sie andere Arbeitsbedingungen haben als in der Kita.

„Man braucht langfristig die Nerven, um das durchzuhalten.“

Sagt Berufsschullehrer Robert Zerwas über die Arbeit als Erzieher in einer Kita

Als Laie denkt man vielleicht, man setzt sich dahin und lässt die Kinder ein bisschen rumlaufen. Aber wenn Sie mal eine Kita besuchen – allein schon der Lärm, der da herrscht. Das ist kein Beruf, wo man einfach mal die Bürotür zu machen kann. Das Stresslevel ist permanent da, und das macht was mit einem. Da gehen viele nach einer gewissen Zeit hin, und sagen: Das tue ich mir nicht an. Auch wenn man voll motiviert ist und merkt, das ist das Richtige für einen, man hat ein Herz für Kinder und auch die Qualifikation: Man braucht langfristig die Nerven, um das durchzuhalten. Es ist wie ein Teufelskreis: Viele gehen – und die, die übrig sind, müssen das stemmen. Die haben dann noch mehr Belastung, und irgendwann wird es eng.

i Das Symbolbild zeigt Gummistiefel von Kindern in einer Kita. Wolf von Dewitz. picture alliance/dpa

Was muss man heutzutage mitbringen, um Erzieher oder Erzieherin zu werden?

Die Erzieherausbildung ist eine Fachschulausbildung mit fachlichen Inhalten aus wissenschaftlichen Disziplinen wie Pädagogik, Psychologie und Recht, die nicht ganz einfach sind. Das ist mehr als: Ich schnall mir mal eine Gitarre auf den Rücken und erzähle den Kindern was. Man tanzt da nicht nur seinen Namen, man muss auch was leisten.

Wenn man die Ausbildung neben der Berufstätigkeit macht, gerade wenn man vielleicht auch noch Familie hat – das ist von der Belastung her nicht ganz ohne, das drei Jahre lang durchzuhalten. Man braucht ein gewisses Mindset, aber auch die Grundkompetenz, die man dann in der Fachschule verfeinert. Man braucht ein Gefühl dafür und Spaß daran, mit Kindern zu arbeiten.

„Durch die Pluralisierung von Lebenslagen haben es Erzieher und Erzieherinnen nicht leichter.“

Robert Zerwas

Wie hat sich der Erzieherberuf in den vergangenen Jahrzehnten verändert?

Durch die Pluralisierung von Lebenslagen haben es Erzieher und Erzieherinnen nicht leichter. Sie müssen mit den Kindern auf Augenhöhe Gespräche führen. Sie müssen teilweise viele Defizite vom Elternhaus kompensieren. Sie müssen eigentlich achtsprachig sein. Früher war es eine Eintrittsvoraussetzung für Kitas, dass das Kind sauber sein muss. Einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz hatte man erst ab drei Jahren, und davor nicht mal das. Das ist jetzt länger schon nicht mehr so, anfangs auch gegen Widerstände der Erzieher und Erzieherinnen. Mittlerweile ist das tatsächlich eine Chance, Beziehungsarbeit mit den Kindern zu leisten.

So ist das mit allen Dingen. Die Mehrsprachigkeit ist beispielsweise erst mal eine Belastung, aber gleichzeitig auch eine Chance. Wir lernen gegenseitig voneinander, also nicht nur die Erzieher sind die großen Experten und das Kind kann gar nichts, sondern: „Kind, du hast auch schon deine Lebenswelt und bringst mit deinen zwei oder drei Jahren schon Erfahrungen mit, die ich nicht habe.“ Das sind Chancen, aber die machen die Arbeit natürlich nicht unbedingt leichter. Man muss die Haltung mitbringen und die Nerven haben und diese Bildungschance als solche auch erkennen.

i "Die Arbeit in Kitas ist nicht nur Kaffeetrinken und Basteln. Das ist existenzielle, ganz wesentliche und wichtige Bildungsarbeit", betont Robert Zerwas. Kim Fauss

Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit der Erzieherberuf wieder attraktiver wird?

Ein Wundermittel, den Fachkräftemangel zu beenden, habe ich auch nicht. Ich denke, die Wertschöpfung ist wichtig, die Bezahlung und die Rahmenbedingungen. Erzieher machen eine ganz ähnliche Arbeit wie Lehrer, aber bekommen weniger Geld. Wenn ich mir die Elementarbildung ansehe und die Lehrpläne von Grundschulen und die übereinander schiebe: Da sehe ich so viele Überschneidungen.

In vielen Köpfen der Gesellschaft fängt die eigentliche Bildungsarbeit erst in der Grundschule an. Das ist nicht richtig. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die unbedingt transportiert werden muss: Die Arbeit in Kitas ist nicht nur Kaffeetrinken und Basteln. Das ist existenzielle, ganz wesentliche und wichtige Bildungsarbeit.

Auch die Träger haben eine wichtige Verantwortung. In Zeiten, in denen um Arbeitskräfte konkurriert wird, muss man Arbeitsbedingungen schaffen, die den Leuten entgegenkommen. Man hält viel aus – Bezahlung hin oder her – wenn gute Arbeitsbedingungen geschaffen werden, wenn dem Personal Mitsprache gegeben wird, wenn die Mitarbeiter wertgeschätzt werden und man ihnen auf Augenhöhe begegnet.