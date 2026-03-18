Extra Platz im Extrablatt Erweiterung und Terrasse sollen im Mai öffnen Doris Schneider 18.03.2026, 12:45 Uhr

i Aslan Colak ist gerade nicht nur Betriebsleiter im Koblenzer Extrablatt, sondern quasi auch Bauleiter. Doris Schneider

Der Betrieb läuft ganz normal im Koblenzer Extrablatt, nur die Terrasse ist im Moment gesperrt. Wenn alles nach Plan läuft, soll sie im Mai eröffnet werden – gemeinsam mit dem dann erweiterten Lokal am Platz des ehemaligen Eiscafés. Ein Baustellenbesuch.

Lieferwagen stehen da, wo sonst Menschen Kaffee trinken oder Cocktails genießen. „Das ist eine richtig große Baustelle, hier waren zeitweise bis zu 30 Firmen beschäftigt“, sagt Aslan Colak, der Betriebsleiter des hiesigen Cafés Extrablatt. Richtig groß wird auch das ohnehin schon nicht kleine Lokal nach der Erweiterung sein: Die bisher etwa 120 Sitzplätze im Keller, Erdgeschoss und ersten Obergeschoss werden dann auf etwa 310 erweitert, rechnet ...







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