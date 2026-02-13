Mit Konfetti und viel Spaß
Erstürmung: Koblenz ist nun fest in der Hand der Narren
Die Narren haben mit der Erstürmung an Münzplatz und Plan die Macht übernommen.
Alexej Zepik

Jetzt haben die Karnevalisten endgültig die Macht in der Rhein-Mosel-Stadt übernommen. Am Freitag gab es Wettkämpfe, die allesamt friedlich ausgefochten wurden. Und dann wurde das Tanzen kurzerhand zur Amtshandlung erklärt: Die Narren regieren.

Lesezeit 1 Minute
Die Koblenzer Narren hatten sich viel vorgenommen. Gleich mit zwei schier unbezwingbaren Gegnern hatten sie sich angelegt, um die Macht in der Stadt an sich zu reißen. Es gelang ihnen tatsächlich. Zunächst erstürmten sie auf dem Münzplatz sukzessive die Burg der Bundeswehr, nachdem Generalstabsarzt Dr.

