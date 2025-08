Ein Pionier kommt aus Weißenthurm: Das Familienunternehmen Nick Naturbaustoffe stellt Hanfkalksteine her – als bislang einziger Hersteller in Deutschland. Das Besondere ist unter anderem die Dämmwirkung.

In Weißenthurm wird etwas hergestellt, was so noch an keinem anderen Ort in Deutschland produziert wird: Hanfkalkstein. Hersteller ist Nick Naturbaustoffe, ein Weißenthurmer Familienunternehmen, das seit 1920 besteht und neben dem Hanfkalkstein auch Kalkbimssteine herstellt. Gegründet wurde es von Jakob Nick, der das Unternehmen in weibliche Hände gab. Von der Großmutter, zur Mutter und dann schlussendlich zu Hans-Joachim Schlauß, der den Betrieb zusammen mit seiner Frau Inge Schlauß führt. Am Canabloc genannten Hanfkalkstein, der sich vor allem für Restaurierungen und Sanierungen eignet, hat Schlauß die vergangenen eineinhalb bis zwei Jahre getüftelt.

i „Hanfkalkstein ist super fürs Raumklima“, betont Schlauß. Rico Rossival

Die Canabloc Hanfkalksteine enthalten keinen Zement, bestehen nur aus den holzigen Innenfasern der Hanfpflanze (Hanfschäben), Naturkalk und Wasser. Also alles natürliche Stoffe, die auch biologisch abbaubar sind. Die Rezeptur verrät Schlauß nicht. „Die ist hier oben drin“, sagt er und zeigt grinsend auf seinen Kopf. Getrocknet werden die Bausteine an der Luft – also ohne Aufwendung von Heizenergie. „Unsere Steine aus Kalk und Bims trockenen 28 Tage lang, die Hanfkalksteine sitzen für sechs bis acht Wochen“, erklärt Schlauß. Neben der Weißenthurmer Firma gibt es noch Hersteller in Südtirol und Belgien.

i Als Dämmschüttung erhalten überzählige oder kaputte Steine ein zweites Leben. Rico Rossival

In den ersten Tagen sind die Steine dann noch nicht so fest, können auch mal zerbröseln. Aber auch dafür gibt es eine Lösung: „Alles, was hier in der Produktion übrig bleibt oder kaputt geht, wird wiederverwendet“, erklärt Schlauß. Als Dämmschüttung erhalten überzählige oder kaputte Steine ein zweites Leben. Die Dämmschüttung wird dann genutzt, um Hohlräume zwischen der Außenmauer und der innen liegenden Mauer zuzuschütten. „Wenn in Fachwerkhäusern gebaut und restauriert wird, dann ist da ja nicht alles gerade – die Menschen haben früher ja die Materialien genommen, die sie zur Verfügung hatten“, erklärt Schlauß und fährt dabei mit den Händen durch einen Kübel mit Dämmschüttung. „Da ist also alles krumm und buckelig. Deswegen entstehen dann auch Hohlräume.“

i „Die Hanfkalksteine haben einen Lebenszyklus von 100 bis 150 Jahren“, sagt Schlauß. Rico Rossival

Zusammengemischt, geformt und getrocknet werden die Steine – wie auch die Steine aus Naturkalk und dem einst für Weißenthurm typischen Bims – auf dem 17.000 Quadratmeter großen Produktionsgelände. „Den Platz brauchen wir für die Lagerungen und Austrocknung der Rohstoffe und unserer Produkte“, so Schlauß, während er seinen Blick über das Gelände schweifen lässt. Und tatsächlich: Auf dem Gelände sieht man nicht nur das Gebäude, in dem die Misch- und Pressmaschine stehen oder das Fließband und die Apparatur, die die frisch gepressten Steine zur Austrocknung anordnet. Über das Gelände verteilt befinden sich ordentlich gestapelte Paletten mit Steinen in verschiedenen Trocknungsgraden, Hügel aus Bims und die verpackten Hanfschäben aus Frankreich.

Die Begeisterung für sein Produkt merkt man Schlauß sofort an. Ökologisch, natürlich und biologisch abbaubar – das seien einige der Vorteile. „Die Hanfkalksteine haben einen Lebenszyklus von 100 bis 150 Jahren“, sagt Schlauß. Und wenn das Material erneuert werden muss, können die Reste wieder der Natur zugeführt werden. Interesse an seinem Produkt nimmt er definitiv wahr, es müsse aber eben noch bekannter werden. „Ich glaube aber, dass der Canabloc Potenzial hat.“

i Hier trocknen die Hanfkalksteine. Im Hintergrund sieht man das Gebäude, in dem die Rohstoffe zusammengemischt und die Masse dann in Form gepresst wird. Rico Rossival

Ein weiterer Vorteil sei die Dämmwirkung: „Hanfkalkstein ist auch super fürs Raumklima“, betont Schlauß. Eine Klimaanlage im Sommer könne man sich sparen, wenn man auf Canabloc setze, und auch im Winter isoliere es gut. Deswegen sei sein Canabloc nicht nur für die Restaurierung und Sanierung von historischen Gebäuden geeignet, sondern auch für Menschen, die ökologisch bauen und wohnen wollen.

Die Produktion im Betrieb ist auf Naturbausteine ausgelegt – wie in den Anfängen. Zwischenzeitlich hat das Unternehmen aber auch Zement verwendet. „Ich habe dann aber gemerkt: Mit Zement geht es für uns nicht weiter – da können wir einfach nicht mit den Großen konkurrieren“, erklärt Schlauß. Deshalb hieß es für Nick Naturbaustoffe dann zurück zu den Anfängen und zurück zu den ganz natürlichen Bausteinen. Wie es mit Canabloc und Nick Naturbausteinen weiter geht, wenn der 67-Jährige mal nicht mehr kann und will, ist derweil noch offen. „In meiner Familie heißt es, dass Canabloc mein Hobby ist. Natürlich würde ich mir wünschen, dass eines oder mehrere meiner Kinder miteinsteigen – aber die haben eben auch ihre eignen Leben, Karrieren und Familien. Mal sehen.“