Erstmals Drohnenshow bei Rhein in Flammen in Koblenz

Eine Drohnenshow soll zum ersten Mal bei Rhein in Flammen das Feuerwerkspektakel ergänzen. Hinter letztlich 10 bis 12 Minuten Show steckt wochenlange Arbeit. Was Besucher von der neuen Attraktion am Nachthimmel erwarten können.

Wenn am 9. August das Feuerwerk bei Rhein in Flammen aufsteigt, ist das in diesem Jahr nur eine von zwei Shows am Koblenzer Nachthimmel. Zum ersten Mal wird es auch eine Drohnenshow geben – nicht als Ersatz zum Feuerwerk, sondern als Ergänzung, wie die Verantwortlichen bei einer Pressekonferenz am Dienstag bei der EVM im Rauental betonen. Wir beantworten fünf Fragen zur Drohnenshow bei Rhein in Flammen:

1Was ist bei Rhein in Flammen mit der Drohnenshow geplant? Bei Rhein in Flammen verwandeln sich die Flussufer im Koblenzer Zentrum über das Wochenende vom 8. bis zum 10. August wieder zur großen Festmeile. Höhepunkt ist in alter Tradition das Feuerwerk am Samstagabend um 23 Uhr über der Festung Ehrenbreitstein, das vom Konrad-Adenauer-Ufer und dem Schiffskonvoi auf dem Rhein aus von Zehntausenden Menschen verfolgt wird. In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Diskussionen darum gegeben, ob ein Feuerwerk in der heutigen Zeit noch zeitgemäß sei.

i Stellten die Hintergründe zur Drohnenshow bei Rhein in Flammen in Koblenz vor (von links): Maximilian Engel (Showmatrix), Claus Hoffmann (Koblenz-Touristik), Madlen Kronfeld (Showmatrix), Marcelo Peerenboom (EVM) und Jan Moryson (Koblenz-Touristik). Matthias Kolk

Zumindest ist es weiterhin noch extrem beliebt, macht Claus Hoffmann, Geschäftsführer der Koblenz-Touristik, bei der Pressekonferenz deutlich: Bei einer Umfrage hätten 98 Prozent der Befragten das Höhenfeuerwerk als Markenzeichen der Veranstaltung gesehen. Gerade Besucher aus dem Ausland würden extra für das Feuerwerk nach Koblenz anreisen, so Hoffmann. Trotzdem habe man auch das Bedürfnis nach nachhaltigeren Alternativen wahrgenommen. Entstanden ist daraus die Idee einer Drohnenshow. Und eines der wenigen Unternehmen in Deutschland, das solche anbietet, sitzt sogar in der Nähe: Die Firma Showmatrix aus Limburg wird die Show mit den kleinen Flugkörpern durchführen.

2Wie funktioniert eine Drohnenshow? Madlen Kronfeld, Projektmanagerin bei Showmatrix, erklärt: „Eine Drohnenshow ist ein choreografiertes Zusammenspiel von fliegenden Drohnen, die jeweils mit LED am Bauch versehen sind.“ In der Luft bilden sie gemeinsam leuchtende, zwei- oder dreidimensionale Motive und können damit Geschichten am Nachthimmel erzählen. Für gewöhnlich werden die Shows von passender Musik begleitet. Die LED-Drohnen sind alle mit jeweils vier Propellern ausgestattet und wiegen rund ein Kilogramm pro Stück. Sie starten alle an einem Ort, „man kann sich das vorstellen wie einen Miniflugplatz“, sagt Kronfeld. Gesteuert werden die Drohnen über eine GPS-gestützte Software.

i Am Bauch der Drohne ist eine LED montiert, die in allen möglichen Farben leuchten kann. Matthias Kolk

Um eine Drohnenshow durchführen zu können, muss sich Showmatrix zahlreiche Genehmigungen einholen. Zusammen mit dem Auftraggeber – im Fall von Rhein in Flammen die Koblenz-Touristik – wird zunächst ein Konzept erstellt, welche Motive man zeigen will. Danach geht es ans Zeichnen, Programmieren und Auswählen der Musik. Insgesamt braucht man für eine Show wie in Koblenz sechs bis acht Wochen Vorbereitungszeit. Entsprechend kostspielig ist das Ganze. Ohne eine konkrete Zahl zu nennen, sagt Claus Hoffmann: „Ohne die EVM wäre die Drohnenshow nicht möglich.“ Der regionale Energieversorger ist der Sponsor der Show.

3 Was erwartet Besucher bei der Drohnenshow in Koblenz? Bei Rhein in Flammen sollen insgesamt 400 Drohnen dabei sein. Das sei gar nicht mal so klein, sagt Madlen Kronfeld. Zum Vergleich: Im Oktober 2024 organisierte Showmatrix nach eigenen Angaben die bislang größte Drohnenshow in Deutschland mit insgesamt 700 Drohnen. Wo die Drohnen wann genau zu sehen sein werden, verraten die Verantwortlichen bewusst nicht: Man will vermeiden, dass der Ablauf mit der komplexen Technik später auf irgendeine Weise gestört oder manipuliert wird.

Den besten Blick wird man, genauso wie beim Feuerwerk, vom Konrad-Adenauer-Ufer aus haben. „Wer das Feuerwerk sehen kann, wird auch die Drohnenshow sehen können“, versichert Madlen Kronfeld. Insgesamt wird die Show wohl zehn bis zwölf Minuten dauern. Welche Motive gezeigt werden, soll noch geheim bleiben. Etwas verrät Kronfeld aber schon: Das EVM-Logo und der Schriftzug #visitkoblenz werden eine Rolle spielen.

i So ähnlich werden auch die Drohnen aussehen, die in Koblenz in die Luft steigen werden. Matthias Kolk

4Was passiert mit der Drohnenshow bei schlechtem Wetter? Ja, starkes Unwetter, starker Regen oder Sturmböen könnten die Show theoretisch gefährden. Maximilian Engel von Showmatrix betont aber: Man werde alles dafür tun, dass die Show nach so viel Vorbereitung auch wirklich gezeigt wird. Zeitlich verschieben sei immer eine Option, falls ein Schauer oder Ähnliches kommt, so Engel. Seine Kollegin Kronfeld ergänzt: Bis zu einem gewissen Grad sind die Drohnen auch windresistent.

5Was passiert mit dem Feuerwerk? Am traditionellen Feuerwerk ändert die Drohnenshow nichts. Hier soll alles so bleiben, wie es immer war. „Sie ist wirklich eine Ergänzung“, betont Claus Hoffmann. Die Verantwortlichen verstehen den Testlauf in diesem Jahr tatsächlich als Test. Wie gefällt den Besuchern die Drohnenshow? Was für Schlüsse zieht man daraus für die Zukunft? Zu alldem wird man nach dem 9. August schlauer sein.