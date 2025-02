Schulstandort Koblenz Erster Spatenstich für Erweiterungsbau ist gesetzt Peter Karges 11.02.2025, 11:28 Uhr

i Unter anderem gemeinsam mit Vertretern der Verwaltung, der Stadtrats sowie der Schule setzte OB David Langner den ersten symbolsichen Spatenstich für den Neubau des Erweiterungsgebäudes der Goethe_real Peter Karges

Mittagessen, das geht in der Goethe-Realschule plus in Lützel aktuell nur im Schichtbetrieb. Ein Erweiterungsbau für insgesamt 15,5 Millionen Euro soll das künftig ändern. Auch das Schulhofgelände soll neu strukturiert werden.

Die Goethe-Realschule plus in Lützel, die zurzeit von 397 Jungen und Mädchen besucht wird, erhält ein neues Schulgebäude. Am Montagnachmittag setzten Oberbürgermeister David Langner, Schulleiterin Nicole Staehle, Architekt Guido Fries sowie Vertreter des Stadtrats, der Verwaltung und aus der Schülerschaft der Goethe-Realschule den symbolischen ersten Spatenstich.

