Der erste Feierabend- und Genussmarkt in der Koblenzer Schloßstraße zog am Donnerstag viele Besucherinnen und Besucher an. Was es beim Dillemarkt zu schmecken gibt, und wie die Atmosphäre bei den Gästen ankommt.

Nach dem Markt ist vor dem Markt. So jedenfalls erleben es die Fußgänger in der Schloßstraße am Donnerstagnachmittag. In dem Abschnitt zwischen Casino- und Viktoriastraße, wo von 8 bis 14 Uhr der Wochenmarkt stattfindet, startete jetzt sich anschließend ein neues Format: Der sogenannte Dillemarkt soll mit Live-Musik und Leckereien für eine entspannte Atmosphäre in der Fußgängerzone sorgen, die sein frühes Pendant nur bedingt bieten kann.

i BID-Managerin Gina Neyses zeigte sich mit der Premiere des Dillemarkts sehr zufrieden. Alexander Thieme-Garmann

Schon bei der Premiere geht das Konzept voll und ganz auf. Kaum ein Passant eilt über das Eventgelände, vielmehr besteht die schnellste Fortbewegungsform im gemütlichen Schlendern, dicht gefolgt vom Anstehen an Wein- und Waffelständen. Allenthalben laden Stehtische und Biergarnituren zum Verweilen ein. So kommen die Marktbesucher schnell miteinander ins Gespräch.

i Das Duo Mila und Anatolii trug mit Gesang und Gitarre zur guten Stimmung bei. Alexander Thieme-Garmann

Für das um sich greifende Gefühl der Behaglichkeit zeichnet auch das Duo Mila und Anatolii mitverantwortlich, das mit Gesang und Gitarre Coverversionen bekannter Hits vorträgt. Songs wie „Sunny“, „Sweet Dreams“ und „Valerie“ sorgen für einen Hauch von „Kulturstufen“, dem erfolgreichen Open-Air-Format am Rheinufer mit Musik und Wein.

Amelie und ihr Großvater Heiner genießen die Hits bei einem Glas Wein an einer Tischgarnitur. Amelie stellt freudig fest: „Mit einem kühlen Getränk kann man auch bei großer Hitze die Stimmung hier richtig genießen.“ Djilali Aissani hat einen Stand, an dem er Crêpes und Waffeln frisch zubereitet. „Solch ein Format kenne ich bereits aus vielen Städten“, sagt er, der mit seinem Wagen deutschlandweit unterwegs ist. Trotz der hohen Temperaturen kann er sich nicht über mangelnden Umsatz beklagen.

i Waffelverkäufer Djilali Aissani kennt das neue Format des Feierabend- und Genussmarktes aus vielen deutschen Städten. Alexander Thieme-Garmann

Christina und Tobias kommen gerade von der Arbeit und haben es sich an einem Stehtisch gemütlich gemacht. Christina freut sich und sagt: „Dieses Konzept tut der Schloßstraße so richtig gut. Mit Live-Musik und ein paar Gourmet-Ständen hat man hier gleich eine lockere Stimmung erzeugt.“ Derweil plädiert Freund Tobias für eine zweistündige Verschiebung in den Abend hinein. „Das würde noch mehr Feierabendpublikum anlocken.“

Geradezu schockverliebt zeigt sich Felix, der die September-Auflage schon jetzt kaum erwarten kann. „Das Format hat der Schloßstraße wirklich noch gefehlt“, schwärmt er. Eine Frau der ersten Stunde ist Eveline Levermann. Mit ihrem Obst- und Gemüsestand war sie schon seit dem frühen Morgen hier am Ort und macht nun freiwillig Überstunden. Mit Blick auf den Umsatz bemerkt sie lapidar: „Ich würde es wieder tun!“

i Doppelschicht im Marktmodus: Obst- und Gemüsehändlerin Eveline Levermann war schon am Morgen da und blieb bis zum Ende des Dillemarktes. Alexander Thieme-Garmann

Gina Neyses, die sich als Managerin des BID Schloßstraße (Business Improvement District) darum bemüht, die Standortqualität zu verbessern, zeigt sich ob der Besucherzahlen bei der Premiere sehr optimistisch für die Zukunft: „Obwohl es heute sehr heiß ist, kommt der Dillemarkt gut bei den Leuten an“, befindet Neyses. Die Planungen für die nächste Ausgabe am Donnerstag, 11. September, 14 bis 18 Uhr laufen bereits. So viel sei verraten: Auch die Koblenzer Zweitliga-Korbjäger der EPG Baskets werden dabei sein.