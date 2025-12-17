Baustelle in Koblenz Erster Bauabschnitt in der Mainzer Straße endet 17.12.2025, 17:00 Uhr

i Die Einbahnregelung in der Mainzer Straße wird in den kommenden Tagen aufgehoben. picture alliance/dpa/Oliver Berg

Die Arbeiten in der Mainzer Straße im Koblenzer Süden gehen voran. Die Einbahnregelung wird in den kommenden Tagen aufgehoben.

Die Arbeiten zur Erneuerung der Anschlussleitungen in der Mainzer Straße werden im ersten Bauabschnitt vom Markenbildchenweg bis zur Schenkendorfstraße rechtzeitig zum Ferienbeginn abgeschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit. Deswegen beginnt nun der Rückbau der Verkehrssicherung für diesen Bauabschnitt.







