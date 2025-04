Seit Januar 2023 schreiten die Bauarbeiten für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke stetig voran. In den vergangenen zwei Jahren konnte bereits der Abfahrtsast zur Emser Straße, auch Südrampe genannt, vollends errichtet werden. Der Fuß- und Radverkehr kann bereits den neuen Bereich nutzen, das finale Geländer, welches für die gesamte Brückenmaßnahme genutzt wird, wird derweil montiert, und die Ausbauarbeiten für den Kreisverkehr in der Emser Straße laufen auf Hochtouren. Sobald diese abgeschlossen sind, kann der Bereich auch für den Kfz-Verkehr freigegeben werden.

Auf der östlichen Seite der Baustelle – das Baufeld in Pfaffendorf am Leinpfad und auf dem Rhein – wurden die Schiffsabweiser fertiggestellt. Diese dienen wie auch auf der Westseite am Schloss als Sicherheit für die Bauarbeiten im Spundwandkasten auf dem Rhein. „Dies ist eine große Herausforderung. Wir sichern die Baugruben ab, welche 12 bis 13 Meter tief, also bis auf den Grund des Rheins, gehen. Diese Tiefe ist notwendig, damit wir einen unserer Behelfspfeiler für die neue Brücke betonieren können“, sagt Kai Mifka, Leiter des städtischen Tiefbauamtes.

Des Weiteren wurde im östlichen Baufeld bereits im vergangenen Jahr der Rundturm verfüllt, um den Lasten des fließenden Verkehrs für die Brücke in Seitenlage standzuhalten. „Den Rundturm der alten Festungsanlage benötigen wir, wenn der Verkehr von der B49 auf die Brücke in Seitenlage geleitet wird. Hierzu konnte bereits auch die Stützmauer ertüchtigt, mit einer Vorsatzschale versehen und rückverankert werden“, erläutert Mifka. Die Vorarbeiten im östlichen Baufeld für die zu errichtende Behelfsbrücke sind fast vollständig abgeschlossen. Demnach kann demnächst mit den Arbeiten im zweiten Spundwandkasten im Rhein begonnen werden. Der Verkehr kann die neue Brücke in Seitenlage voraussichtlich Ende 2026 nutzen.

Bereits im Februar wurden Betonagearbeiten im westlichen Baufeld am Schloss vollzogen, hierunter auch die der Westrampe. „Die jetzt schon betonierte Westrampe ist bereits unser Endprodukt, welches wir zusammen mit der neuen Brücke aus der Parallellage in die Endlage verschieben werden“, berichtet Mifka. Auch kann die neue Breite der Pfaffendorfer Brücke erahnt werden. Auf beiden Seiten werden dem Fuß- und Radverkehr jeweils rund fünf Meter zur Verfügung stehen.

Mitte März konnten die ersten Streben der neuen Brücke per Lkw-Transport angeliefert werden. Ende Mai werden voraussichtlich die ersten Teile per Schiff aus Mannheim angeliefert. Da diese Brückenteile bis zu 500 Tonnen wiegen und eine entsprechende Größe haben, können diese nur über den Rhein antransportiert werden. Für die Verladung und das Einheben an Ort und Stelle wird ein rund 650 Tonnen schwerer Schwimmkran auf dem Rhein positioniert. Mifka: „Die ersten Vorbereitungen für dieses große Ereignis sind schon im Gange. Die gelben Stahlgitterkonstruktionen, welche im Baufeld am Schloss bereits ersichtlich sind, dienen dazu, dass die Stahlbauteile der Brücke abgelegt werden und zusammen mit den gelben Hilfskonstruktionen auf den viereckigen Hilfsplattformen auf dem Rhein montiert werden können. Alles in allem wird so die Stabilität der neuen Pfaffendorfer Brücke gewährleistet.“

Weitere Informationen und visuelle Darstellungen zum Großbauprojekt sind im Internet unter www.koblenz-baut.de zu finden. Rückfragen können per E-Mail an info-pfaffendorferbruecke@stadt.koblenz.de oder koblenzbaut@stadt.koblenz.de gerichtet werden.