Jahrelang gab es Bedenken - Nun sind auch weitere Standorte denkbar Erste Schängelampel in Koblenz: Jetzt spuckt der Lausbub bei Grün 17.10.2024, 14:00 Uhr

i So sieht sie von Nahem aus, die neue Schängelampel, die an der Kreuzung Pfuhlgasse/Löhrstraße die Fußgänger über die Straße leitet. Bei Rot ist übrigens das übliche Ampelmännchen zu sehen. Sascha Ditscher. Sascha Ditscher

Koblenz. Was lange währt ...: Dieses Sprichwort kann man im Fall der neuen Schängelampel in der Altstadt durchaus anwenden. Denn bis der Koblenzer Lausbub die Fußgänger in Höhe der Löhrstraße über die Pfuhlasse geleiten konnte, sind etliche Jahre und ungefähr ebenso viele Anträge im Stadtrat vergangen.

Nun aber ist sie in Betrieb, die erste Motivampel in Koblenz – und reiht sich ein in die Liste der Städte, die ihr Wahrzeichen oder ihre Identifikationsfigur auf einer Ampel zeigen. Vom Kasperle in Augsburg über den Rattenfänger in Hameln bis zu Karl Marx in Trier reichen die Motivampeln.

