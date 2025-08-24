Vorträge, Workshops und Informationsstände - auf der ersten IHK-Weiterbildungsmesse konnten Unternehmen und Fachkräfte einiges über die vielfältigen Optionen der Personalentwicklung lernen. Das sagen Aussteller, Besucher und Veranstalter zum Event.

Berufliche Weiterbildung ist wichtig, aber wie erhält man einen Überblick über die vielen Möglichkeiten? Die IHK Koblenz realisierte zum ersten Mal eine Weiterbildungsmesse für Fachkräfte und Unternehmen. 30 Aussteller präsentierten in den Räumen der IHK ihre Angebote in Sachen Personalentwicklung und Qualifizierung.

i Auch die IHK ist bei der beruflichen Weiterbildung einer der "großen Player". Wolfgang Lucke

„Wir wollen hier eine Plattform bieten, sich gezielt mit den Anbietern auszutauschen”, erklärte Holger Bentz, Geschäftsführer im Bereich Aus- und Weiterbildung bei der IHK Koblenz. Die Fülle der Optionen, Weiterbildungswege und Förderprogramme wurde vorgestellt. Dazu gab es Informationen zu Kosten, Abschlüssen und Anforderungen. Vorträge und Workshops widmeten sich Themen wie der strategischen Personalentwicklung, der Integration internationaler Fachkräfte oder dem Einsatz innovativer Technologien.

Mittendrin im lebhaften Geschehen Brigitte Jansen, von der Food-Akademie Neuwied, die unter anderem Weiterbildungen zum Handelsfachwirt oder -betriebswirt anbietet: „In unserem Lehr-Supermarkt sind alle digitalen Finessen vorhanden, alles kann hier praxisnah erlernt werden.”

i Im Berufsfeld Fahrlehrer, vor allem im LKW- und Busbereich, warten großen Chancen auf Interessierte. Wolfgang Lucke

„Wir haben die schönsten Roll-Ups”, empfingen Daniela Margenfeld und Andreas Heß unseren Reporter. Tatsächlich zog der Stand der Deutsche Angestellten Akademie (DAA) fast magisch an. Heß klärte auf: „LED-Roll-Ups sind unser Geheimnis.” Aber die DAA punktet natürlich vor allem als größter Träger für berufliche Bildung.

Auch die IHK selbst ist im Bildungsbereich ein „großer Player”. Tausende durchlaufen jährlich die IHK-Akademie und das Gastronomische Bildungszentrum auf ihrem Weg zu höheren Qualifikationen.

i Die Deutsche Angestellten Akademie ist eine der großen Anbieterinnen für berufliche Bildung. Wolfgang Lucke

Besucherin Clarissa Jörg, Personalchefin im Bereich E-Commerce aus Büchenbeuren, nutzte die Messe zur fachlichen Kommunikation: „Im Austausch kann man immer nur dazu gewinnen.” Am Abend konnte Holger Bentz ein positives Fazit ziehen: „Mit rund 250 Besucherinnen und Besuchern hat die erste IHK-Weiterbildungsmesse unsere Erwartungen sowie die der Aussteller deutlich übertroffen.“