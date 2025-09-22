Premiere in Koblenz Erste Fahrradmesse beim Schängelmarkt kommt gut an Alexander Thieme-Garmann 22.09.2025, 14:08 Uhr

i Die Fahrradmesse am Willi-Hörter-Platz stieß am Wochenende auf großes Interesse. Alexander Thieme-Garmann

Eine Autoschau ist beim großen Koblenzer Schängelmarkt schon lange ein wichtiger Hingucker – nun ist das Programm erstmals um eine Fahrradmesse erweitert worden. Und die kam gut an.

Im Rahmen des Schängelmarkts fand erstmalig eine Fahrradmesse statt, die auf dem Willi-Hörter-Platz angesiedelt war. Hier präsentierten heimische Aussteller wie Canyon, Zangmeister und Micha's Radatelier ihre Marken und Modelle. Einen Tag nach der Premiere zieht Ralph Emmerich vom Radverkehrs-Team der Stadt, das die Fahrradmesse organisiert hatte, ein überaus positives Fazit der erstmaligen Veranstaltung: „Das Interesse der Besucher war ungemein ...







