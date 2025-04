Mit Stolz blicken Waltraut und Erwin Diesler auf 65 Ehejahre zurück. Das seltene Fest der Eisernen Hochzeit begehen die beiden Moselweißer am Mittwoch mit einem Dankesgottesdienst in der Moselweißer Pfarrkirche.

Das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feiern heute bei guter Gesundheit, Harmonie und geistiger Frische Waltraut und Erwin Diesler aus Moselweiß. Am 30. April 1960 schloss das Jubelpaar in der Pfarrkirche St. Laurentius den Bund fürs Leben.

Kreativität und schöpferisches Gestalten gehören früher wie heute zum privaten und beruflichen Umfeld der gelernten Bauzeichnerin aus Moselweiß und des Diplom-Ingenieurs aus Kestert am Rhein. Beide arbeiteten beim Koblenzer Ingenieurbüro Kocks. Hier gab es zwar beim Wiederaufbau der Stadt und der Konstruktion von neuen Gebäuden viel zu tun, aber es blieb auch Zeit, um sich näher kennen- und lieben zu lernen. Bald plante das Paar auch außerhalb des Reißbrettes neue Perspektiven.

„Lacher Hof“ in Moselweiß wurde Heimat

Nach der Hochzeit wohnte man im „Lacher Hof“ in Moselweiß. Das Geburtshaus von Ehefrau Waltraud wurde schon 1215 erstmals urkundlich erwähnt. Es war damals im Besitz der Abtei Maria Lach und gehörte später der Moselweißer Bauern- und Winzerfamilie Bourmer, der der auch Waltraud entstammt. Hier gründete Erwin Diesler sein Ingenieurbüro für Baukonstruktion und Statik. Er konzipierte zahlreiche Bauprojekte wie Schulen, Turnhallen, Krankenhäuser sowie Wohn- und Miethäuser in und um Koblenz. Besonders am Herzen lag dem Ehepaar auch die Sanierung ihres eigenen Hauses. Die historische Bausubstanz des Gebäudes wurde erhalten und mit heutigem Lebensstil bereichert. Zur Familie gehören die Kinder Rolf und Claudia, sechs Enkel und ein Urenkel.

Auch Auszeiten vom Alltag waren dem Paar stets willkommen. Es reizten vor allem fremde Kulturen und Lebensweisen. Freundschaften schlossen sie in aller Welt. Weil sie auch gern in fremde Küchen schaute, überraschte Waltraud ihre Familie oft mit exotischen Köstlichkeiten. Die Filmkamera war bei den Reisen stets dabei. Zu Hause freuten sich die Besucher des Moselweißer Heimatmuseums über die Streifen. Urlaub machte das reisefreudige Paar auch gern in Südfrankreich, wo sich für sie Genuss und Landschaft verschmelzen.

Dankesgottesdienst in Pfarrkirche

Auch in Koblenz waren sie präsent und aktiv dabei beim Filmclub Deinhardt, der VHS oder im Heimatmuseum. Erwin Diesler unterstützte gerne die Ortsvereine, Ehefrau Waltraut sang viele Jahre im Moselweißer Kirchenchor. Da für das Jubelpaar der christliche Glaube und das Vertrauen auf Gott wichtige Faktoren in ihrem Leben sind, beginnen sie ihren Ehrentag mit einem Dankgottesdienst in der Moselweißer Pfarrkirche. Zelebriert wird die Messe von Pfarrer Michel Frevel und ihrem Freund Diakon Horst Dany. Gefeiert wird im Kreise der Familie.