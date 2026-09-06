Regen konnte die Stimmung kaum trüben: Mark Forster hat beim ausverkauften VR-Kaiserfestival am Deutschen Eck in Koblenz seine Fans begeistert. Auch zuvor wurde der Sänger in der Stadt gesichtet.
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Erst ein eher unspektakulärer Streifzug durch die Koblenzer Innenstadt, dann die große Bühne am Deutschen Eck: Mark Forster hat am Freitag gleich auf doppelte Weise Spuren in Koblenz hinterlassen.Vor seinem ausverkauften Konzert beim VR-Kaiserfestival schaute der 43-jährige Sänger überraschend im Café Laibgenuss in der Löhrstraße vorbei.