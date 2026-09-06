Auftritt in Koblenz
Erst Flat White, dann große Bühne: Mark Forster am Eck
Sänger Mark Forster ist jetzt am Deutschen Eck in Koblenz aufgetreten.
Sänger Mark Forster ist jetzt am Deutschen Eck in Koblenz aufgetreten.
Ingo Beller

Regen konnte die Stimmung kaum trüben: Mark Forster hat beim ausverkauften VR-Kaiserfestival am Deutschen Eck in Koblenz seine Fans begeistert. Auch zuvor wurde der Sänger in der Stadt gesichtet. 

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Erst ein eher unspektakulärer Streifzug durch die Koblenzer Innenstadt, dann die große Bühne am Deutschen Eck: Mark Forster hat am Freitag gleich auf doppelte Weise Spuren in Koblenz hinterlassen.Vor seinem ausverkauften Konzert beim VR-Kaiserfestival schaute der 43-jährige Sänger überraschend im Café Laibgenuss in der Löhrstraße vorbei.
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