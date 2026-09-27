Riesige Baustellen in Koblenz Erst die Pfaffendorfer, dann die Europabrücke Winfried Scholz 27.09.2026, 10:49 Uhr

i In einem fundierten Vortrag beleuchtete Tiefbauamtsleiter Kai Mifka eine Reihe von Verkehrs-Infrastrukturmaßnahmen in Koblenz Winfried Scholz

Nach der Brücke ist vor der Brücke: Bei einem Vortrag bei der IHK Koblenz sprach der Koblenzer Tiefbauamtsleiter Kai Mifka über die Baustelle Pfaffendorfer Brücke und die anstehende Baustelle Europabrücke – Operationen am offenen Herzen der Stadt.

Es ging nicht nur um die Beantwortung der Frage: „Wie machen die das eigentlich mit dem Verschieben beim Neubau der Pfaffendorfer Brücke?“ Bei der Veranstaltung der IHK Koblenz „Region im Dialog: Verkehrsinfrastruktur in Koblenz“ präsentierte der Leiter des städtischen Tiefbauamts Kai Mifka in einem fundierten Vortrag einen Rahmen und einen Blick über den Tellerrand zu einer ganzen Reihe von Maßnahmen zum obigen Thema.







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