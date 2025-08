Die Bauarbeiten an der neuen Kaufland-Filiale im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum laufen. Auch die Bäckerei Lohners wird einen Teil dieser Fläche bespielen. Eine erste, zarte Einschätzung für ein Eröffnungszeitfenster des Supermarktes gibt es jetzt.

Im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum in Mülheim-Kärlich laufen derzeit die Bauarbeiten an der neu entstehenden Kaufland-Filiale „auf Hochtouren“, wie ein Sprecher der Supermarktkette auf Anfrage unserer Zeitung betonte. Eine andere Veränderung im Einkaufszentrum im Gewerbepark wurde nun ebenfalls bestätigt: Die Lohners-Filiale, die sich in der Nähe des Haupteingangs, unterhalb der Rolltreppe, befand, wird einen neuen Platz finden.

Seit September 2024 ist die Bäckereifiliale an dieser Stelle geschlossen. Hintergrund der Standortschließung war, dass der Mietvertrag ausgelaufen sei, so eine Sprecherin des Unternehmens. Kaufland sei ein Partner der Bäckereikette, weswegen man eine Filiale auf der sich gerade im Umbau befindenden Kaufland-Fläche beziehen werde. Die neue Bäckereifiliale soll dann auch über einen Außenbereich verfügen. Zum Jahresende soll die Lohners-Filiale eröffnet werden, so der Stand der Planungen.

Darauf angesprochen bestätigt auch Kaufland: „Wir befinden uns mit den vielfältigen Umbau- und Renovierungsmaßnahmen im Plan und sind zuversichtlich, noch in diesem Jahr eröffnen zu können.“ Der weitere zeitliche Ablauf – und damit auch der Eröffnungstermin – orientiere sich aber „auch weiterhin am Baufortschritt“, weswegen das Unternehmen „zum aktuellen Zeitpunkt noch kein konkreteres Eröffnungsfenster“ nennen kann.