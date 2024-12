Zusätzliche Klassenräume nötig Erneut große Diskussion um Burgener Turnhalle Johannes Kirsch 08.12.2024, 13:33 Uhr

i Zu großem Streit im Verbandsgemeinderat führt dieses Gebäude. Da die Burgener Grundschule ab dem neuen Schuljahr zu klein ist, muss ein weiterer Klassenraum geschaffen werden. Die Frage ist nur: Wie und wo? Johannes Kirsch

Mehr Kinder bedeutet mehr benötigte Klassenräume in der Grundschule Burgen. Vier Varianten werden kontrovers diskutiert, eine davon bedeutet den Wegfall der Turnhalle. Die Zeit drängt, zu Beginn des neuen Schuljahres muss eine Lösung gefunden werden.

Nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel sollen zum Schuljahr 2025/2026 voraussichtlich 29 sogenannte i-Dötzchen in der Grundschule in Burgen eingeschult werden. Was zunächst wie eine erfreuliche Nachricht für die kleine Schule im Moseldorf klingen mag, ist Ursprung eines großen Ärgernisses.

