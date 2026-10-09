Polizei vernimmt Bahnhofzeugen
Ermittlung: War Hammer Tatwaffe bei Attacke in Koblenz? 
Vor dem Koblenzer Hauptbahnhof spielte sich am Samstagmorgen des 3. Oktober eine brutale Szene ab. Was genau passiert ist, ermit
Vor dem Koblenzer Hauptbahnhof spielte sich am Samstagmorgen des 3. Oktober eine brutale Szene ab. Was genau passiert ist, ermittelt aktuell die Polizei.
Katrin Steinert

Was hat sich bei der brutalen Attacke am Samstagmorgen, 3. Oktober, vor dem Koblenzer Bahnhof abgespielt? Das versucht die Polizei herauszufinden. Eine Frau erlitt einen Schädelbruch, ein Hammer könnte die Tatwaffe sein, ein Wohnsitzloser der Täter. 

Lesezeit 1 Minute
Die Ermittlungen zur brutalen Attacke am Koblenzer Hauptbahnhof dauern an. Der leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler erklärt auf Anfrage der Redaktion: „Derzeit laufen noch eine Reihe von Zeugenvernehmungen mit dem Ziel, den Tatablauf möglichst genau zu rekonstruieren.
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