Durch die Standmiete und das kulinarische Angebot wurden beim Stadtteilflohmarkt in Ehrenbreitstein über 2000 Euro für den guten Zweck eingenommen. An diese Einrichtungen fließt das Geld.

Im Nachgang des Flohmarkts in Ehrenbreitstein hat sich das soziale Ziel des Events mehr als verwirklicht: Demnach haben die Organisatoren rund 2.600 Euro eingenommen, die zu gleichen Teilen der Grundschule vor Ort als auch dem dort ansässigen Kindergarten zugutekommen. Ein Ausflug in die Geschichte der mittlerweile 21. Auflage belegt, dass die genannten Institutionen regelmäßig mit den Erlösen des Markts bedacht werden.

i Ortsringvorsitzender Manfred Diehl blickt ob des jüngsten Flohmarkterlöses zuversichtlich in die Zukunft. Alexander Thieme-Garmann

Laut Aussage des Ortsringvorsitzenden und Mitorganisator des Flohmarkts, Manfred Diehl, kamen seit 2013 rund 22.000 Euro an Erlös zusammen, die größtenteils sowohl dem Förderverein Grundschule als auch dem Förderverein Kindergarten in Ehrenbreitstein zugutekamen. Die ersten Erlöse dienten indessen dem Erhalt der Marienfigur am Kapuzinerplatz. Ebenso bedacht wurde unter anderem der Außenspielplatz des Kindergartens. Nach Auskunft der Veranstalter hat der jüngste Flohmarkt auch Standbetreiber angelockt, die von weit außerhalb angereist waren. Demnach steht der 22. Auflage am 30. Mai nichts im Wege.