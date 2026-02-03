Närrisches Metternich Erfolgreicher Hopfenstreich der Koblenzer Stadtsoldaten 03.02.2026, 16:00 Uhr

i Tradition spielt beim Freundeskreis Koblenzer Stadtsoldaten eine wichtige Rolle. Daneben darf aber natürlich das Vergnügen am Karneval nicht zu kurz kommen. Manuel Eschweiler

Der dritte Hopfenstreich im HOT Metternich verwandelte den Vormittag in ein farbenfrohes, närrisches Erlebnis. Hinter der guten Stimmung stehen Tradition, vielfältige Auftritte und engagierte Ehrenamtliche.

Mit einem abwechslungsreichen Programm, zahlreichen Tanzgruppen und hochrangigem närrischem Besuch hat der Freundeskreis Koblenzer Stadtsoldaten am Donnerstag, 1. Februar, seinen dritten Hopfenstreich im HOT in Metternich gefeiert. Pünktlich um 11.11 Uhr begann die Veranstaltung und bot den Gästen einen stimmungsvollen Vormittag ganz im Zeichen des Koblenzer Karnevals.







