Hochschulprojekte in Koblenz
Er will mit KI die Gesundheitsvorsorge verbessern
Osamah Sufyan versucht der KI mit anatomischem Kontextwissen dabei zu helfen, potenziell lebensgefährliche Aneurysmen zu erkenne
Osamah Sufyan versucht der KI mit anatomischem Kontextwissen dabei zu helfen, potenziell lebensgefährliche Aneurysmen zu erkennen.
Jan-Oliver Nickel

Daten können Leben retten. Umso spannender ist die Frage, wie KI in Zukunft die medizinische Versorgung noch verlässlicher machen kann. Promovierende in Koblenz haben dazu in verschiedenen Projekten geforscht. Hier sind einige Ergebnisse.

Lesezeit 3 Minuten
Wie kann Künstliche Intelligenz (KI) CT-Scans lesen und analysieren, um zuverlässig Krankheitsbilder zu erkennen? Und lässt sich mithilfe von KI die Bürokratie im Gesundheitswesen reduzieren? Das sind nur zwei Fragen, mit denen sich Forschende der Universität und der Hochschule Koblenz beim Forschungskolleg „Data2Health“ beschäftigt haben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionStudenten

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren