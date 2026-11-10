Hochschulprojekte in Koblenz Er will mit KI die Gesundheitsvorsorge verbessern Jan-Oliver Nickel 10.11.2026, 13:54 Uhr

i Osamah Sufyan versucht der KI mit anatomischem Kontextwissen dabei zu helfen, potenziell lebensgefährliche Aneurysmen zu erkennen. Jan-Oliver Nickel

Daten können Leben retten. Umso spannender ist die Frage, wie KI in Zukunft die medizinische Versorgung noch verlässlicher machen kann. Promovierende in Koblenz haben dazu in verschiedenen Projekten geforscht. Hier sind einige Ergebnisse.

Wie kann Künstliche Intelligenz (KI) CT-Scans lesen und analysieren, um zuverlässig Krankheitsbilder zu erkennen? Und lässt sich mithilfe von KI die Bürokratie im Gesundheitswesen reduzieren? Das sind nur zwei Fragen, mit denen sich Forschende der Universität und der Hochschule Koblenz beim Forschungskolleg „Data2Health“ beschäftigt haben.







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