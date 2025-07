In Winningen können Gruppen sich ein Raft ausleihen. Wildwasserboot und Mosel lassen sich jedoch nur schwer miteinander verbinden – dafür fehlt es auf dem Fluss an Stromschnellen. Trotzdem ist das Boot der Renner. Wie kommt das?

Wenn man Wolfgang Mayr so in seinem Raft sitzen sieht, ist es schwer, keinen Ohrwurm zu bekommen. Ähnlich wie in Wencke Myhres „Er hat ein knallrotes Gummiboot“ hat auch das Raft in der Garage des Kanuverleihs Winningen kein Segel, keinen Motor und keine Kombüse. Trotzdem hat es Platz für bis zu 14 Personen und die Mosel liegt direkt vor der Haustür. Rafting ohne Stromschnellen, das klingt erst mal komisch. Denn der Freizeitsport ist eigentlich dafür bekannt, dass es rasant auf dem Wildwasser zugeht. Mayr betont: „Natürlich geht auf der Mosel nicht das klassische Rafting, weil es ein gestauter Fluss ist. Das wissen die Leute aber auch. Die Gruppen, die das Raft mieten, wollen vor allem eines: Vergnügen, und das zusammen.“

i So sieht Rafting aus, wie man es kennt: rasant, schnell, actiongeladen. Auf der Mosel sieht das anders aus. Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Dass es dafür eine hohe Nachfrage gibt, hat der einstige Wettkampfsportler in verschiedenen Wassersportarten vor einigen Jahren gemerkt: Immer mehr Junggesellenabschiede entscheiden sich, an und auf der Mosel zu feiern. „Die haben sich dann immer mehrere Kanus gemietet. Vier schwere Jungs, dazu noch eine Kiste Bier auf dem Boot – da gab es dann oft genug Junggesellenabschiede, die nicht mehr ganz so viel Spaß hatten, weil sie und das Bier im Wasser gelandet sind“, sagt Mayr und macht mit einem Augenzwinkern darauf aufmerksam, dass das bloß zu betrunkenen Fischen geführt habe.

Schnell war klar, dass er ein Boot braucht, auf das Gruppen von zehn Leuten und mehr draufpassen. „Zuerst hatte ich ein altes Bundeswehrschlauboot gekauft, dann merkte ich, dass es richtig gut läuft“, erzählt der Bootsverleiher. Fast jedes Wochenende ist das Raft auf der Mosel unterwegs. Nicht immer, weil die Gruppen auch unbedingt Sport machen wollen, wie er feststellt: „Ich musste erst lernen, dass die Leute nicht immer Sport machen wollen. Manche wollen auch nur einen Untersatz, um auf der Mosel schippern zu können oder um eine Badeinsel zu haben.“

Gerade bei Junggesellenabschieden sei das der Fall. Anfangs hat Mayr noch Rafting als Erlebnis angeboten: „Es hat sich aber einfach nicht gelohnt, die Leute dann zu Punkt A mit dem Bus zu fahren, damit sie zu Punkt B auf der Mosel rudern.“ Darum lässt er die Gruppen – ob das nun Freunde, Junggesellenabschiede oder Firmenevents sind – inzwischen in Winningen ein- und auch wieder aussteigen.

Weinprobe auf dem Raft

Für diejenigen, die sich mehr erhoffen, als bloßes Paddeln und Entspannen auf der Mosel in einem großen Boot, hat der Bootsverleiher eine Idee entwickelt. Diese zielt darauf ab, dass auch auf dem gestauten Fluss das Rafting zum Erlebnis werden kann: „Wer braucht schon Steine im Wasser, wenn er Weinberge haben kann“, heißt es auf der Website. Die Mosel und die Weinberge lassen sich nämlich verbinden, genau genommen das Rafting und der Wein: Mayr bietet eine Weinprobe auf dem Boot an. Und wer doch ein bisschen Wellengang erleben will, hat am Wochenende trotzdem Glück, wie Mayr sagt: „Da sind die Sportboote unterwegs, die dann für Wellen auf der Mosel sorgen.“

Mehr Infos unter www.supschule-koblenz.de/