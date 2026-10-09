Nahversorgung in Koblenz-Güls Entwickler plant Lidl und Rewe auf Stieffenhofer-Areal Katrin Steinert 09.10.2026, 15:00 Uhr

i An der B416 im Koblenzer Stadtteil Güls treiben heimische Investoren mit einem Projektentwickler die Pläne voran: Sie wollen auf dem alten Stieffenhofer-Areal ein Einkaufszentrum mit Lidl, Rewe und DM ansiedeln. Katrin Steinert

Was planen heimische Investoren für das verwaiste Stieffenhofer-Areal an der B416 in Koblenz-Güls, und was wird aus dem Rewe-Markt im Ortszentrum? Diese Fragen treiben viele um. Die Redaktion hat exklusive Informationen zusammengetragen.

Ein erfahrener Projektentwickler, der schon etliche Marktansiedelungen in Koblenz und Region umgesetzt hat, plant an der B416 in Güls ein Einkaufszentrum mit Lidl, Rewe und dm. Das hat die Redaktion auf Anfrage erfahren. Das Projekt soll auf dem verlassenen Stieffenhofer-Gelände entstehen, das Lidl nach eigenen Angaben 2024 gekauft hat.







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