Nahversorgung in Koblenz-Güls
Entwickler plant Lidl und Rewe auf Stieffenhofer-Areal
An der B416 im Koblenzer Stadtteil Güls treiben heimische Investoren mit einem Projektentwickler die Pläne voran: Sie wollen auf
An der B416 im Koblenzer Stadtteil Güls treiben heimische Investoren mit einem Projektentwickler die Pläne voran: Sie wollen auf dem alten Stieffenhofer-Areal ein Einkaufszentrum mit Lidl, Rewe und DM ansiedeln.
Katrin Steinert

Was planen heimische Investoren für das verwaiste Stieffenhofer-Areal an der B416 in Koblenz-Güls, und was wird aus dem Rewe-Markt im Ortszentrum? Diese Fragen treiben viele um. Die Redaktion hat exklusive Informationen zusammengetragen. 

Lesezeit 4 Minuten
Ein erfahrener Projektentwickler, der schon etliche Marktansiedelungen in Koblenz und Region umgesetzt hat, plant an der B416 in Güls ein Einkaufszentrum mit Lidl, Rewe und dm. Das hat die Redaktion auf Anfrage erfahren. Das Projekt soll auf dem verlassenen Stieffenhofer-Gelände entstehen, das Lidl nach eigenen Angaben 2024 gekauft hat.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren