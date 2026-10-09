Was planen heimische Investoren für das verwaiste Stieffenhofer-Areal an der B416 in Koblenz-Güls, und was wird aus dem Rewe-Markt im Ortszentrum? Diese Fragen treiben viele um. Die Redaktion hat exklusive Informationen zusammengetragen.
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Ein erfahrener Projektentwickler, der schon etliche Marktansiedelungen in Koblenz und Region umgesetzt hat, plant an der B416 in Güls ein Einkaufszentrum mit Lidl, Rewe und dm. Das hat die Redaktion auf Anfrage erfahren. Das Projekt soll auf dem verlassenen Stieffenhofer-Gelände entstehen, das Lidl nach eigenen Angaben 2024 gekauft hat.