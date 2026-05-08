Platz für Festivals und Feiern Entsteht eine Märchenwiese am Koblenzer Kühkopf? Alexander Thieme-Garmann 08.05.2026, 06:00 Uhr

i Initiatorin Ulla Schmidt als gute Fee. Angela Schmidt

Der Wald ist ohnehin ein märchenhafter Ort: Hier ist es oft lauschig, hier plätschern ruhige Bächlein, und man würde sich nicht wundern, wenn Aschenbrödel auf dem Pferd unterwegs wäre. Am Forsthaus Kühkopf soll nun eine Märchenwiese entstehen.

Am Forsthaus Kühkopf im Koblenzer Stadtwald soll eine Märchenwiese entstehen. Eine bisher kleine Projektgruppe plant unter anderem ein Kinderspielhaus sowie eine Bühne für Märchenerzähler und Zauberer. Überall auf dem Gelände soll es Fliegenpilzsitzgruppen geben, berichtet Initiatorin Ulla Schmidt.







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