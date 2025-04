Die Entschärfung der 500 Kilogramm schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg fand am Freitagmorgen auf einem Baggerschiff auf der Mosel statt. Am eigentlichen Fundort im Rhein nahe der Pfaffendorfer Brücke hätten 16.000 Menschen für die Entschärfung evakuiert werden müssen. Man entschied sich deshalb, das Schiff mit der Bombe an Bord durch die Schleuse auf die Mosel zu lotsen. Hier mussten zur Sicherheit „nur“ 1000 Personen im Stadtteil Lay und auf einem Campingplatz den Sicherheitsradius von einem Kilometer verlassen.

Gegen 7 Uhr wurde das Schiff von der Moselschleuse zum Moselbogen bei Güls platziert. Bis 8.30 Uhr mussten Menschen in Lay und auf dem Campingplatz am Moselbogen den Sicherheitsradius verlassen. Mit Lautsprecherdurchsagen wies die Feuerwehr in Lay kurz zuvor noch einmal auf die Evakuierung hin. Mehr als 40 Menschen suchten die extra eingerichtete Betreuungsstelle in der Legiahalle auf, teilte die Stadt am Vormittag mit. Um 10 Uhr gaben die Einsatzkräfte den Evakuierungsbereich frei – der Kampfmittelräumdienst konnte auf dem Schiff mit der Entschärfung der Bombe beginnen. Bereits um 10.47 Uhr traf die Nachricht ein: Die Bombe ist entschärft, von dem Blindgänger geht keine Gefahr mehr aus.

Warum die Rhein-Bombe auf der Mosel entschärft wird Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass in Koblenz bei Bauarbeiten eine Bombe „auftaucht". Aber die, die am Freitag entschärft werden soll, stellt die Stadt, Menschen in Lay und einige Camper an der Mosel vor besondere Herausforderungen.

Für die Entschärfung wurden die Mosel für den Schiffsverkehr, die Bahnstrecke für Züge, die Bundesstraße 416 für Autos und der Luftraum für Flugzeuge gesperrt. Insgesamt waren rund 180 Kräfte vom städtischen Ordnungsamt, der Feuerwehr, der Polizei, der Katastrophenschutzeinheiten von Malteser und DRK, des Rettungsdienstes sowie des Kampfmittelräumdienstes im Einsatz.