Im Gewerbepark Entdeckungstour im Musterhauszentrum Mülheim-Kärlich Eva Hornauer 04.08.2026, 09:13 Uhr

i Musterhaustraße heißen alle Straßenzüge, die sich durch das Musterhauszentrum im Gewerbepark Mülheim-Kärlich schlängeln. Das Gelände umfasst mehr als 75.000 Quadratmeter. Ingo Beller

Mitten im Gewerbepark gibt es einen Bereich, in dem zwar viele Wohnhäuser stehen – nur Bewohner gibt es hier nicht. Die Rede ist vom Musterhauszentrum. Mit dem Verpächter hat unsere Redaktion einen Rundgang gemacht.

Geschäft reiht sich an Geschäft: Für viele Menschen, die den Gewerbepark zum Einkaufen besuchen ist genau das der Eindruck, ebendas, was sie von der Fahrt auf der Industriestraße gewohnt sind. Im Gewerbepark geht es aber auch anders: Hier, mitten im Trubel, stehen Wohnhäuser.







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