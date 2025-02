Ausstellung in Koblenz Energie, Bauen, Wohnen: Messe zieht 5000 Besucher an 17.02.2025, 14:27 Uhr

i Die Fachmesse Rheinland-Bau und Energie hat viele Besucher auf das Messegelände am Wallersheimer Kreisel in Koblenz gelockt. Rico Rossival

Die 15. Auflage der Messe Rheinland-Bau und Energie hat in Koblenz rund 5000 Besucher an drei Tagen angezogen. Knapp 100 Aussteller zeigten sich auf dem Messegelände am Wallersheimer Kreisel.

Heizungsart, Wärmepumpe, Photovoltaik und Solar: Das waren die Themen, die bei der Messe Rheinland-Bau und Energie am Wochenende in Koblenz bei den Besuchern besonders gefragt waren. Knapp 100 Aussteller präsentierten sich und ihre Angebote auf dem Messegelände am Wallersheimer Kreisel.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen