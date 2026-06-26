In Weißenthurm und Vallendar Endlich Ferien! Darauf freuen sich Schüler am meisten Eva Hornauer

Enni Schawo 26.06.2026, 16:00 Uhr

i Ab in den Urlaub: Die Mädchen der Marienschule Vallendar stürmen am letzten Schultag mit ihren Zeugnissen in die Sommerferien. Ingo Beller

Es ist so weit, die Sommerferien beginnen in Rheinland-Pfalz. Sechs Wochen frei! Auf was freuen sich Schülerinnen und Schüler dabei? Und: Werden sie die Schule ein bisschen vermissen? Wir haben uns in Vallendar und Weißenthrum umgehört.

„School’s out for Summer“, sang schon Alice Cooper. Und seit Freitag gilt genau dieser ikonische Vers auch wieder in Rheinland-Pfalz: Die Sommerferien haben begonnen. Zwar dauern sie nur sechs Wochen, statt „forever“ wie Cooper weiter sang, aber auch das kann sich zumindest wie ein kleines bisschen für immer anfühlen.







Artikel teilen

Artikel teilen