Es ist so weit, die Sommerferien beginnen in Rheinland-Pfalz. Sechs Wochen frei! Auf was freuen sich Schülerinnen und Schüler dabei? Und: Werden sie die Schule ein bisschen vermissen? Wir haben uns in Vallendar und Weißenthrum umgehört.
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„School’s out for Summer“, sang schon Alice Cooper. Und seit Freitag gilt genau dieser ikonische Vers auch wieder in Rheinland-Pfalz: Die Sommerferien haben begonnen. Zwar dauern sie nur sechs Wochen, statt „forever“ wie Cooper weiter sang, aber auch das kann sich zumindest wie ein kleines bisschen für immer anfühlen.