Emser Straße in Koblenz-Pfaffendorf wieder frei gegeben
In Pfaffendorf erfolgen Arbeiten für den Neubau der Rheinbrücke. Pfaffendorfer Brücke Koblenz
Stadt Koblenz/ Mandy Steffens

Verkehrsteilnehmer mussten sich in den vergangenen Wochen mit einer Sperrung in der Emser Straße arrangieren. Die ist nun Geschichte – allerdings kommt es in den nächsten Wochen wegen des Neubaus der Pfaffendorfer Brücke erneut zu Beeinträchtigungen.

Am Freitag, 13. Februar, wird die Emser Straße in Koblenz-Pfaffendorf wieder vollständig für den Verkehr frei gegeben. Das teilte die Stadtverwaltung Koblenz nun mit. Hintergrund der Sperrung in den vergangenen Wochen waren die Arbeiten zum Neubau der nahe gelegenen Pfaffendorfer Brücke.

