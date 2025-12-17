WGS im Stadtrat Koblenz Emotionales Erinnern an Torsten „Torty“ Schupp Peter Meuer 17.12.2025, 15:31 Uhr

i Während der Haushaltsrede sprach Anna Maria Plato über das erste Jahr ohne Torsten "Torty" Schupp. Mirco Klein

Torsten „Torty“ Schupp hat eine große Lücke in Koblenz hinterlassen, als er im Februar starb. In besonderem Maße gespürt haben das auch die Mitglieder der Wählergruppe Schängel, seiner Fraktion. Die sprach nun über das erste Jahr ohne ihren Gründer.

Eigentlich dienen die Haushaltsreden der Fraktionen im Koblenzer Stadtrat der Einordnung des Finanzwerkes, üben gegebenenfalls Kritik an monetären Entscheidungen, ordnen ein, was wichtig ist in Sachen Stadtentwicklung. Als Anna Maria Plato, die Fraktionschefin der Wählergruppe Schängel (WGS), dieser Tage ans Pult trat, sprach sie aber auch ein ganz besonderes, ein emotionales Thema an.







Artikel teilen

Artikel teilen