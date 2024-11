Emotionale Prunksitzung der Möhnen in Mülheim-Kärlich

Ein neues Möhnenpaar regiert in Mülheim-Kärlich. Auf der Prunksitzung des Möhnen-Clubs 1950 Mülheim wurden Obermöhn Martina I. und Möhnerich Andrea I. offiziell vorgestellt. So lief die Sitzung in der Kurfürstenhalle.