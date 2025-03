Mehrere Institutionen und Menschen in Bendorf trauern um Elisabeth „Elli“ Sprindt, die am 6. März im Alter von 98 Jahren starb. In einem Nachruf schreibt die Stadtverwaltung Bendorf: „Rat und Verwaltung der Stadt Bendorf trauern um eine Persönlichkeit, die als Mitglied des Stadtrates von 1974 und als ehrenamtliche Beigeordnete von 1999 bis 2004 zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger gewirkt hat.“

Zu Sprindts Stärken zählt die Stadtverwaltung Bendorf „Zuverlässigkeit, Offenheit und Ausgeglichenheit“, die ihr Anerkennung in der Bevölkerung und bei politisch Andersdenkenden einbrachte. Bereits im Jahr 1986 wurde ihr das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen, zudem 1990 die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz. Auch ihr soziales Engagement sei mit Altenbetreuung, Behindertenhilfe und Unterstützung für Arbeitslose enorm gewesen. Im Jahr 2000 erhielt sie zudem den Bendorfer Kulturpreis: 1981 rief sie den Förderkreis Abtei Sayn ins Leben, der die Abtei und die Baudenkmäler in ihrem Umfeld erhalten soll, so hieß es in einer damaligen Mitteilung der Verwaltung. Vom seit 2018 amtierenden Geschäftsführer des Förderkreises, Jürgen Mosen, heißt es im Gespräch mit unserer Zeitung, dass Sprindt 20 Jahre lang Geschäftsführerin war, 2001 wurde sie dann Ehrenmitglied und schied aus dem Vorstand aus. Sie habe verschiedene Projekte begleitet, darunter die Restaurierung des Kreuzgangs und der Nordfassade mit mittelalterlichen Malereien, zudem die Generalsanierung der Stummorgel.

2001 gründete sie den Förderkreis St. Medard und den Freundeskreis Sayner Hütte mit. Mosen beschreibt Sprindt als „offen und umtriebig“, mit vielen Kontakten in Behörden und Regierungen, mit denen sie viel für die Förderkreise erreicht habe „bis ins relativ hohe Alter“.