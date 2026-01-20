Wohnungslose in Koblenz Elias: Spendensammlung fürs Mampf geht weiter Doris Schneider 20.01.2026, 11:00 Uhr

i Elias freut sich über die große Unterstützung, die seine Spendensammlung fürs Koblenzer Mampf bekommt. Mit dem Geld, das er sammelt, kauft er Lebensmittel für das kostenlose Frühstück, das in Koblenz an Wohnungslose ausgegeben wird. Rhein-Zeitung

Weihnachten dauert an für den zehnjährigen Elias – und für die Frauen und Männer, die im Koblenzer Wohnungslosenrestaurant Mampf ein kostenloses Frühstück bekommen. Elias hat Spenden gesammelt, um Kaffee, Brot und Aufschnitt kaufen zu können.

Die Liste ist lang: Viele Spender haben in der Vorweihnachtszeit ihre Portemonnaies geöffnet, um den zehnjährigen Elias und seine Spendenaktion für Wohnungslose in Koblenz zu unterstützen. „Und viele haben ihn auch ganz persönlich mit Karten angeschrieben und ihm für sein Engagement gedankt“, erzählt Elias’ Mutter im Telefonat mit unserer Zeitung.







Artikel teilen

Artikel teilen