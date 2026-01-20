Weihnachten dauert an für den zehnjährigen Elias – und für die Frauen und Männer, die im Koblenzer Wohnungslosenrestaurant Mampf ein kostenloses Frühstück bekommen. Elias hat Spenden gesammelt, um Kaffee, Brot und Aufschnitt kaufen zu können.
Die Liste ist lang: Viele Spender haben in der Vorweihnachtszeit ihre Portemonnaies geöffnet, um den zehnjährigen Elias und seine Spendenaktion für Wohnungslose in Koblenz zu unterstützen. „Und viele haben ihn auch ganz persönlich mit Karten angeschrieben und ihm für sein Engagement gedankt“, erzählt Elias’ Mutter im Telefonat mit unserer Zeitung.