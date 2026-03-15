Hilfe fürs Koblenzer Mampf
Elias’ (10) Einkauf ist mehr als eine bloße Spende
Elias' (10) Engagement ist ungebrochen: Bereits zum fünften Mal kauft der Junge aus dem Westerwald für das Koblenzer Wohnungslos
Elias' (10) Engagement ist ungebrochen: Bereits zum fünften Mal kauft der Junge aus dem Westerwald für das Koblenzer Wohnungslosenrestaurant Mampf ein. Der Großeinkauf ist für ihn mittlerweile sowas wie Routine, einen Einkaufszettel braucht er nicht mehr. Kleine Überraschungen dürfen nicht fehlen.
Hannah Klein

Die Einkaufsliste ist lang, Elias kennt sie auswendig. Zum fünften Mal schon kauft der Zehnjährige für das Koblenzer Wohnungslosenrestaurant Mampf ein – und was er den Menschen mitbringt, ist mehr als eine bloße Spende.

Lesezeit 4 Minuten
Strammen Schrittes steuert Elias den Eingang des Lebensmittelgeschäfts an. Der Einkaufswagen klappert. Noch ist er leer. Ein Großeinkauf steht an. Einen Einkaufszettel benötigt der Zehnjährige nicht. Dabei ist die Liste lang, und die Einkäufe sind nicht für ihn bestimmt.

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