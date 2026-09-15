Thema in Mülheim-Kärlich
„Elfmeter verwandeln“ – Lösung fürs Tauris in Sicht?
Das Tauris in Mülheim Kärlich ist seit sechs Jahren geschlossen. Nun könnte wieder Bewegung die Causa kommen.
Das Tauris in Mülheim Kärlich ist seit sechs Jahren geschlossen. Nun könnte wieder Bewegung die Causa kommen.
Alexej Zepik

Wie geht es mit dem Tauris weiter? Das ist eine Frage, die die Stadtpolitik in Mülheim-Kärlich seit Jahren beschäftigt. Nun könnte der metaphorische Ball wieder ins Rollen kommen. 

Lesezeit 3 Minuten
Keine Schlangen, keine Autos auf dem Parkplatz, keine Gäste: Das beschreibt seit gut sechs Jahren den Zustand des Spaß- und Freizeitbads in Mülheim-Kärlich. 2020 musste das Tauris coronabedingt schließen, seitdem ist es zu. Könnte es demnächst eine Antwort für die seit Jahren im Raum stehende Tauris-Frage geben?
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