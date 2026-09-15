Wie geht es mit dem Tauris weiter? Das ist eine Frage, die die Stadtpolitik in Mülheim-Kärlich seit Jahren beschäftigt. Nun könnte der metaphorische Ball wieder ins Rollen kommen.
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Keine Schlangen, keine Autos auf dem Parkplatz, keine Gäste: Das beschreibt seit gut sechs Jahren den Zustand des Spaß- und Freizeitbads in Mülheim-Kärlich. 2020 musste das Tauris coronabedingt schließen, seitdem ist es zu. Könnte es demnächst eine Antwort für die seit Jahren im Raum stehende Tauris-Frage geben?