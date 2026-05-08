Deutscher Tag des Sekts Elf Moselwinzer lassen neue Cuvée ohne Alkohol prickeln Annika Wilhelm 08.05.2026, 09:00 Uhr

i Christian Kloss (links) und Philipp Klumpp sind stolz auf ihre Schaumweine: Mit dem blauen Etikett werden sie den entalkoholisierten Schaumwein, der im Gemeinschaftsprojekt mit elf Winzerinnen und Winzern entstanden ist, verkaufen. Kloss präsentiert indes den Secco, den es beim Koblenzer Weinfestival zu verköstigen gibt. Annika Wilhelm

Riesling ohne Alkohol? Für die einen ist das unvorstellbar, für andere hingegen die perfekte Alternative zur alkoholischen Variante. Elf Moselwinzer schließen sich zusammen und zeigen, dass auch die prickelnde Version schmecken kann.

An diesem Wochenende knallen die Korken: Nicht nur zum Muttertag wird angestoßen, sondern auch zum Deutschen Tag des Sekts, der traditionell einen Tag vorher gefeiert wird. Doch immer mehr Menschen in Deutschland wollen auf den Alkohol verzichten – damit auch diese das prickelnde Getränk genießen können, haben sich elf Winzerinnen und Winzer an der Mosel zusammengetan und eine Gemeinschaftscuvée kreiert, als entalkoholisierten Wein oder ...







Artikel teilen

Artikel teilen