Riesling ohne Alkohol? Für die einen ist das unvorstellbar, für andere hingegen die perfekte Alternative zur alkoholischen Variante. Elf Moselwinzer schließen sich zusammen und zeigen, dass auch die prickelnde Version schmecken kann.
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An diesem Wochenende knallen die Korken: Nicht nur zum Muttertag wird angestoßen, sondern auch zum Deutschen Tag des Sekts, der traditionell einen Tag vorher gefeiert wird. Doch immer mehr Menschen in Deutschland wollen auf den Alkohol verzichten – damit auch diese das prickelnde Getränk genießen können, haben sich elf Winzerinnen und Winzer an der Mosel zusammengetan und eine Gemeinschaftscuvée kreiert, als entalkoholisierten Wein oder ...