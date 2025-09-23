Herbstglühen im September Elf Heißluftballons steigen über Koblenz auf 23.09.2025, 17:11 Uhr

i Im Frühling gab es auf den Festungswiesen in Koblenz bereits einen Testlauf für das Herbstglühen. Skytours Ballooning GmbH

In Koblenz wird man am letzten Septemberwochenende einige Heißluftballons in der Luft sehen – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Das erste Herbstglühen steht an. Hunderte haben bereits eine Mitfahrt gebucht.

Der Himmel über Koblenz wird am letzten Septemberwochenende voller Heißluftballons sein. Zum ersten Mal findet das Herbstglühen der Skytours Ballooning GmbH statt. Ein Fragezeichen bleibt vorab allerdings hinter den Witterungsbedingungen. Sie werden entscheiden, wie viele Ballons letzten Endes starten können.







Artikel teilen

Artikel teilen