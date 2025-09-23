In Koblenz wird man am letzten Septemberwochenende einige Heißluftballons in der Luft sehen – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Das erste Herbstglühen steht an. Hunderte haben bereits eine Mitfahrt gebucht.
Lesezeit 1 Minute
Der Himmel über Koblenz wird am letzten Septemberwochenende voller Heißluftballons sein. Zum ersten Mal findet das Herbstglühen der Skytours Ballooning GmbH statt. Ein Fragezeichen bleibt vorab allerdings hinter den Witterungsbedingungen. Sie werden entscheiden, wie viele Ballons letzten Endes starten können.