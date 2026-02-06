Kontrollen in Innenstadt
Elektroschocker in Koblenzer Sisha-Bar entdeckt

Beamte haben in Koblenz fünf Shisha-Bars, einen Shisha-Shop sowie zwei Kioske kontrolliert. Dabei entdeckten sie einen Elektroschocker – und mehr.

Beamte der Polizeiinspektion Koblenz haben mit Kollegen des Hauptzollamts Koblenz umfangreiche Kontrollen im Innenstadtgebiet von Koblenz durchgeführt. Im Fokus standen fünf Shisha-Bars, ein Shisha-Shop sowie zwei Kioske. Überprüft wurde, ob steuerrechtliche, ordnungsrechtliche sowie sicherheitsrelevante Vorschriften eingehalten werden.

