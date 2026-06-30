Nach Gewitter in Koblenz
Electronic Wine: Neue Infos zur Ticketerstattung
Am Samstag, 20. Juni, konnte Electronic Wine am Deutschen Eck stattfinden. Am Abend vorher musste das Event wegen eines Gewitter
Am Samstag, 20. Juni, konnte Electronic Wine am Deutschen Eck stattfinden. Am Abend vorher musste das Event wegen eines Gewitters abgebrochen werden.
Alexej Zepik

Wind, Blitze, strömender Regen: Das Wetter sorgte in diesem Jahr zumindest an einem Eventtag für den Abbruch eines Festivals am Deutschen Eck. Nun hat die Koblenz-Touristik verkündet, wie sie mit Ticketerstattungen an Besucher umgehen wird.

Lesezeit 1 Minute
Ein schweres Gewitter führte bei Electronic Wine zum Abbruch und zur Absage des Events am Deutschen Eck am Festival-Freitag. Tausende Besucher, die sich ein Ticket für den ausverkauften Abend gesichert hatten, mussten enttäuscht und im strömenden Regen den Heimweg antreten.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionFreizeit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren