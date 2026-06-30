Nach Gewitter in Koblenz Electronic Wine: Neue Infos zur Ticketerstattung Matthias Kolk 30.06.2026, 12:10 Uhr

i Am Samstag, 20. Juni, konnte Electronic Wine am Deutschen Eck stattfinden. Am Abend vorher musste das Event wegen eines Gewitters abgebrochen werden. Alexej Zepik

Wind, Blitze, strömender Regen: Das Wetter sorgte in diesem Jahr zumindest an einem Eventtag für den Abbruch eines Festivals am Deutschen Eck. Nun hat die Koblenz-Touristik verkündet, wie sie mit Ticketerstattungen an Besucher umgehen wird.

Ein schweres Gewitter führte bei Electronic Wine zum Abbruch und zur Absage des Events am Deutschen Eck am Festival-Freitag. Tausende Besucher, die sich ein Ticket für den ausverkauften Abend gesichert hatten, mussten enttäuscht und im strömenden Regen den Heimweg antreten.







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