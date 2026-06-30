Wind, Blitze, strömender Regen: Das Wetter sorgte in diesem Jahr zumindest an einem Eventtag für den Abbruch eines Festivals am Deutschen Eck. Nun hat die Koblenz-Touristik verkündet, wie sie mit Ticketerstattungen an Besucher umgehen wird.
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Ein schweres Gewitter führte bei Electronic Wine zum Abbruch und zur Absage des Events am Deutschen Eck am Festival-Freitag. Tausende Besucher, die sich ein Ticket für den ausverkauften Abend gesichert hatten, mussten enttäuscht und im strömenden Regen den Heimweg antreten.