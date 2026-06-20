Nach Unwetter am Freitag
Electronic Wine in Koblenz soll am Samstag stattfinden
DJ Dominik Eulberg hätte eigentlich am Freitag bei Electronic Wine in Koblenz aufgelegt, doch da musste das Festival abgebrochen
DJ Dominik Eulberg hätte eigentlich am Freitag bei Electronic Wine in Koblenz aufgelegt, doch da musste das Festival abgebrochen werden. Am Samstag soll aber gefeiert werden.
Alexej Zepik (Archiv). Alexej Zepik

Wo am Freitagabend wegen der Folgen des Unwetters noch Ungewissheit herrschte, sieht es jetzt gut aus: Der zweite Festivaltag von Electronic Wine am Deutschen Eck in Koblenz soll stattfinden. Das verkündete der Veranstalter am Samstagvormittag.

Lesezeit 1 Minute
Der Samstag von Electronic Wine am Deutschen Eck kann stattfinden, nachdem der Freitag wegen eines heftigen Unwetters abgebrochen werden musste. Am Samstagvormittag verkündete der Veranstalter, die Koblenz-Touristik: „Wir können heute Abend feiern!“Ein heftiges Unwetter hatte die Veranstalter am Freitag gegen 19.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionFreizeit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren