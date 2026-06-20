Wo am Freitagabend wegen der Folgen des Unwetters noch Ungewissheit herrschte, sieht es jetzt gut aus: Der zweite Festivaltag von Electronic Wine am Deutschen Eck in Koblenz soll stattfinden. Das verkündete der Veranstalter am Samstagvormittag.
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Der Samstag von Electronic Wine am Deutschen Eck kann stattfinden, nachdem der Freitag wegen eines heftigen Unwetters abgebrochen werden musste. Am Samstagvormittag verkündete der Veranstalter, die Koblenz-Touristik: „Wir können heute Abend feiern!“Ein heftiges Unwetter hatte die Veranstalter am Freitag gegen 19.