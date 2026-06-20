Nach Unwetter am Freitag Electronic Wine in Koblenz soll am Samstag stattfinden Matthias Kolk 20.06.2026, 10:52 Uhr

i DJ Dominik Eulberg hätte eigentlich am Freitag bei Electronic Wine in Koblenz aufgelegt, doch da musste das Festival abgebrochen werden. Am Samstag soll aber gefeiert werden. Alexej Zepik (Archiv). Alexej Zepik

Wo am Freitagabend wegen der Folgen des Unwetters noch Ungewissheit herrschte, sieht es jetzt gut aus: Der zweite Festivaltag von Electronic Wine am Deutschen Eck in Koblenz soll stattfinden. Das verkündete der Veranstalter am Samstagvormittag.

Der Samstag von Electronic Wine am Deutschen Eck kann stattfinden, nachdem der Freitag wegen eines heftigen Unwetters abgebrochen werden musste. Am Samstagvormittag verkündete der Veranstalter, die Koblenz-Touristik: „Wir können heute Abend feiern!“Ein heftiges Unwetter hatte die Veranstalter am Freitag gegen 19.







Artikel teilen

Artikel teilen