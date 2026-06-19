Einsatzkräfte und Organisatoren haben am Freitagabend das Electronic-Wine-Festival am Deutschen Eck geräumt und für diesen Abend abgesagt. Grund war das schwere Unwetter. Eine finale Entscheidung, wie es am Samstag weitergeht, steht noch aus.
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Wegen des Unwetters haben die Organisatoren und Einsatzkräfte am frühen Freitagabend das Electronic-Wine-Festival am Deutschen Eck in Koblenz geräumt. Auslöser war das schwere Unwetter, das über die Rhein-Mosel-Stadt hergezogen ist. Kurz vor 21 Uhr verkündete die Koblenz-Touristik auf dem Instagram-Kanal des Weinfestivals Koblenz dann: „Nach Rücksprache mit der Polizei und den Sicherheitskräften müssen wir Electronic Wine für heute abbrechen.