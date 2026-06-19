So geht es am Samstag weiter Electronic Wine in Koblenz erst geräumt, dann abgesagt Matthias Kolk

Peter Meuer 19.06.2026, 20:22 Uhr

i Wegen eines heftigen Unwetters wurde am Freitagabend das Festivalgelände von Electronic Wine am Deutschen Eck geräumt. Das Foto zeigt die Veranstaltung im vergangenen Jahr. Alexej Zepik (Archiv). Alexej Zepik

Einsatzkräfte und Organisatoren haben am Freitagabend das Electronic-Wine-Festival am Deutschen Eck geräumt und für diesen Abend abgesagt. Grund war das schwere Unwetter. Eine finale Entscheidung, wie es am Samstag weitergeht, steht noch aus.

Wegen des Unwetters haben die Organisatoren und Einsatzkräfte am frühen Freitagabend das Electronic-Wine-Festival am Deutschen Eck in Koblenz geräumt. Auslöser war das schwere Unwetter, das über die Rhein-Mosel-Stadt hergezogen ist. Kurz vor 21 Uhr verkündete die Koblenz-Touristik auf dem Instagram-Kanal des Weinfestivals Koblenz dann: „Nach Rücksprache mit der Polizei und den Sicherheitskräften müssen wir Electronic Wine für heute abbrechen.







Artikel teilen

Artikel teilen