„Das ist in Koblenz am Deutschen Eck? Ich hatte Koblenz bisher eher als altbacken abgespeichert.“ So fiel die Reaktion eines jungen Mannes aus, der dieser Tage Fotos und Videos von Electronic Wine gesehen hat. Die Impressionen vom mit Leuchtstrahlern in Szene gesetztem Kaiser, Loungesesseln am Rheinufer und jungen Menschen, die im Sonnenuntergang vor dem DJ-Pult tanzen, landeten am Wochenende zuhauf im Internet. Jan Moryson, Marketingchef der Koblenz-Touristik, wertet das als Erfolg – und kann diesen auch an Zahlen festmachen. So fällt das Fazit zu Electronic Wine 2025 aus.

Mit dem Großereignis, bei dem rund 14.000 Menschen an zwei Tagen dabei waren, profiliert sich Koblenz als junge Stadt mit reichlich Weinkultur. Und offenbar funktioniert das. Denn immer mehr Besucher reisen von weiter weg an. „Während am Freitag rund ein Viertel der Gäste von außerhalb des Postleitzahlengebiets 56 nach Koblenz reisten, lag der Anteil am Samstag bereits bei rund einem Drittel“, heißt es in einer Pressemeldung der Koblenz-Touristik. Im Gespräch mit unserer Zeitung ergänzt Jan Moryson: „Wir sehen, dass die Veranstaltung gesehen wird.“

Das Wetter hat in diesem Jahr mitgespielt, um schöne Bilder zu produzieren. Gleichzeitig war die Hitze aber auch eine Herausforderung. Durch Schirme habe man versucht, so viel Freifläche wie möglich zu beschatten, sagt Moryson. Erstmals gab es zudem Sonnencremespender, „die wurden auch rege genutzt“. Der Vorrat am kostenlosen Festivalwasser – ein halber Liter pro Person – war abends schon vor Sonnenuntergang ausgeschöpft. In den besonders heißen Stunden am späten Nachmittag sei allerdings ohnehin noch nicht so viel los gewesen, sagt Moryson. „Das ist bei uns nicht wie bei einem Konzert von Billie Eilish, dass alle auf einmal da sind, sie kommen eher nach und nach.“

Am Samstag wurde es kurz vor Öffnung des Eventgeländes kurz mal extrem windig. „Wir konnten erst eine Viertelstunde später öffnen, weil einige Sachen umgeweht wurden.“ Das allerdings war das einzige wetterbedingte Problem. Die angekündigten Gewitter- und Regenwolken zogen an Koblenz und dem Festival vorbei.

i Gute Stimmung hat den Besuchern des Electronic Wine 2025 nicht nur das Wetter, sondern auch die Musik bekannter DJs beschert. Alexej Zepik

Insgesamt habe er ein entspanntes Fest erlebt, auf dem die Menschen zum allergrößten Teil rücksichtsvoll miteinander gefeiert hätten, sagt Moryson. Das bestätigt auch der Eindruck der Polizei. „Im Verhältnis zu dem – sicherlich auch wetterbedingt – hohen Besucheraufkommen, kam es zu einer äußerst geringen Zahl an polizeilichen Einsätzen“, teilt Oliver Jutz, Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Lediglich in zwei Fällen habe man Strafverfahren eingeleitet, einmal wegen Körperverletzung und einmal wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Awareness-Team kommt an

Erstmals war in diesem Jahr auch ein speziell geschultes sogenanntes Awareness-Team im Einsatz. Das Ziel dahinter: Haben Besucher fragen, fühlen sich unwohl oder möglicherweise belästigt, finden sie eine Anlaufstelle, wo sie ernst genommen werden. „Für uns ist wichtig, dass man rücksichtsvoll miteinander feiert. Insofern wollten wir vor allem ein Zeichen setzen“, sagt Moryson. Von Besuchern sei das Team an den Veranstaltungstagen des Öfteren zurate gezogen worden.

Mit Blick auf die Bundesgartenschau 2029 soll Electronic Wine als Veranstaltung mit Strahlkraft von Jahr zu Jahr weiterentwickelt werden, lautet Morysons Wunsch. Ein Augenmerk soll hier auch auf dem Eventgelände ohne Zutrittsbeschränkung liegen, das in diesem Jahr auf der Wiese hinter dem Deutschen Eck zu finden war. Hier konnten auch Menschen ohne Eintrittsticket ein bisschen Weinkultur und Elektronische Musik am Rhein genießen.